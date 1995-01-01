«Краснодар» объявил о подписании полузащитника Кайо

«Краснодар» сообщил, что достиг договоренности с «Санта-Кларой» о переходе опорного полузащитника Кайо.

С 23-летним футболистом заключен контракт сроком на пять лет.

В этом сезоне бразилец провел за португальский клуб 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость Кайо в 300 тысяч евро.