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    «Краснодар» объявил о подписании полузащитника Кайо

    «Краснодар» сообщил, что достиг договоренности с «Санта-Кларой» о переходе опорного полузащитника Кайо.

    С 23-летним футболистом заключен контракт сроком на пять лет.

    • В этом сезоне бразилец провел за португальский клуб 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кайо в 300 тысяч евро.

    Источник: Твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1065

      zritelx 4 минуты назад

      В какой лиге санта-клара играет -2 или 3, а то Галицкий собирался на своих воспитанников ставку делать.

      0
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      Рейтинг: +853

      lek! 5 минут назад

      Были разговоры про ЛЮка де Йонга , надеюсь это свершится и он окажется в Краснодаре. Нужны усиления такого калибра .

      0
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      Рейтинг: +1194

      РМЗ 14 минут назад

      Не удели не сказали , на этого игрока претендовала Барселона и арсенал .

      0
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      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV 21 минуту назад

      это не усиление для лч as is пока что, скорее потенциал какой-то разглядели

      0
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      Рейтинг: +2248

      panmon 43 минуты назад

      Успехов в ЛЧ!

      0
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      Рейтинг: +3690

      Агасфер 50 минут назад

      "Святая Клара"...Кайо...хоть бы написали,что и кто это такие.

      0
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      Рейтинг: +2522

      Viper for CSKA 57 минут назад

      Думал, Родриго, которым Зенит интересовался, вот это было бы усиление! О данном игроке ничего не знаю, но будем надеяться, что селекция Краснодара не промахнулась. Поскорее бы его в деле увидеть.

      0
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      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV > Viper for CSKA 19 минут назад

      то что краснодар вышел в лч не значит что у него газпром вырос на горбу

      1
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      Рейтинг: +4410

      84aivengo 1 час назад

      первый пошел.... у него не бенфики эмблема на этом фото ?

      1
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      Рейтинг: +28704

      portero > 84aivengo 51 минуту назад

      точно Бенфики.
      но у Санта-Клары тоже голова орла на гербе имеется, может у него быком лучше получится .

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      Рейтинг: +201

      Dos_Santos > portero 17 минут назад

      https://ru.wikipedia.org/wiki/Санта-Клара_(футбольный_клуб)

      0
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      Рейтинг: +1201

      Леха из Твери 1 час назад

      Похвально, что еще чемп не закончился, а они уже селекцию проводят под ЛЧ. Лишь бы как с Куэвой не случилось, а то чет совсем тухлый был перуанец.

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      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV > Леха из Твери 16 минут назад

      так всегда, вроде недорогих хороших подбирают, но не хватает им класса явно, а потом тратятся на дорогих как куэва, казалось перспективных, но те даже половину не отрабатывают, если научатся попадать точно среди недешевых игроков, то безусловно повысят класс команды.

      0
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      Рейтинг: -558

      massaboss 1 час назад

      ВНИМАНИЕ! Под ником "опускатель коняжек" сюда заходит бывший ник "буржуй". Этот ник "буржуй", пожизненно забаненый, за оскорбления и провокации. В его терминах "опущенный" модераторами. Не общайтесь с ним.

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      Рейтинг: +247

      Опускатель коняжек > massaboss 32 минуты назад

      Ахаххахаха) ты до сих пор не понимаешь насколько ты жалок, мразь??)))

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