«Краснодар» объявил о подписании полузащитника Кайо

В какой лиге санта-клара играет -2 или 3, а то Галицкий собирался на своих воспитанников ставку делать.
«Краснодар» сообщил, что достиг договоренности с «Санта-Кларой» о переходе опорного полузащитника Кайо.
С 23-летним футболистом заключен контракт сроком на пять лет.
- В этом сезоне бразилец провел за португальский клуб 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кайо в 300 тысяч евро.
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 мая 2019 г.