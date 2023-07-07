«Урал» подписал третьего новичка из Португалии за текущее лето

«Урал» объявил о переходе центрального защитника «Санта-Клары» Итало.

Клуб из Екатеринбурга взял игрока в аренду до лета 2024 года.

Для «Урала» это третий новичок за текущее лето из чемпионата Португалии – ранее были подписаны левый фулбек Кики и нападающий Гильерме Шеттине.