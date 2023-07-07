«Урал» подписал третьего новичка из Португалии за текущее лето

Когда то Динамо накупило сразу с десяток португальцев в расчете на чемпионство. В результате они(португальцы) обгадили все Динамо и вывели его в ПЕРДИВ. Урал туда же собрался?
«Урал» объявил о переходе центрального защитника «Санта-Клары» Итало.
Клуб из Екатеринбурга взял игрока в аренду до лета 2024 года.
Для «Урала» это третий новичок за текущее лето из чемпионата Португалии – ранее были подписаны левый фулбек Кики и нападающий Гильерме Шеттине.
- Рыночная стоимость Итало – 300 тысяч евро.
- Он провел в «Санта-Кларе» один сезон: 14 матчей без голевых действий.