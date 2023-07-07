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    • «Урал» подписал третьего новичка из Португалии за текущее лето

    «Урал» подписал третьего новичка из Португалии за текущее лето

    «Урал» объявил о переходе центрального защитника «Санта-Клары» Итало.

    Клуб из Екатеринбурга взял игрока в аренду до лета 2024 года.

    Для «Урала» это третий новичок за текущее лето из чемпионата Португалии – ранее были подписаны левый фулбек Кики и нападающий Гильерме Шеттине.

    • Рыночная стоимость Итало – 300 тысяч евро.
    • Он провел в «Санта-Кларе» один сезон: 14 матчей без голевых действий.

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    Источник: сайт «Урала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20857

      Cleaner 52 минуты назад

      Когда то Динамо накупило сразу с десяток португальцев в расчете на чемпионство. В результате они(португальцы) обгадили все Динамо и вывели его в ПЕРДИВ. Урал туда же собрался?

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