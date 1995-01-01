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    Селюк – о трансфере Кайо: «Краснодар» укрепляется к ЛЧ или хочет не вылететь из РПЛ?»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход в «Краснодар» опорного полузащитника «Санта-Клары» Кайо.

    Ранее южане объявили о подписании пятилетнего контракта с бразильцем. Сумма трансфера, по информации СМИ, составил 3 миллиона евро.

    «В эту субботу «Бенфика» обыграла «Санта-Клару» – 4:1. Этого великого опорника заменили на 53-й минуте при счете 3:0.

    «Краснодар» укрепляется к Лиге чемпионов или хочет не вылететь в следующем году из РПЛ?» – написал Селюк в твиттере.

    В текущем сезоне 23-летний футболист провел за «Санта-Клару» 24 матча во сех турнирах.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +149

      Ашет Арбузян 22 минуты назад

      у всех бывают провальные матчи....и че теперь? Туре безупречен был ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Boeung777 30 минут назад

      Этот селюк уже достал своим мнением. Если не его игрок, значит г....о.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Вальдемар IV 46 минут назад

      туре надо брать твоего ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +658

      lejnin > Вальдемар IV 35 минут назад

      Да нет, желчью брызгает, потому что Каборе из Краснодара уходит, а на его место как раз Кайо и пришёл ))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      За_Краснодар 50 минут назад

      Так себе трансфер...

      0
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