Селюк – о трансфере Кайо: «Краснодар» укрепляется к ЛЧ или хочет не вылететь из РПЛ?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход в «Краснодар» опорного полузащитника «Санта-Клары» Кайо.

Ранее южане объявили о подписании пятилетнего контракта с бразильцем. Сумма трансфера, по информации СМИ, составил 3 миллиона евро.

«В эту субботу «Бенфика» обыграла «Санта-Клару» – 4:1. Этого великого опорника заменили на 53-й минуте при счете 3:0.

«Краснодар» укрепляется к Лиге чемпионов или хочет не вылететь в следующем году из РПЛ?» – написал Селюк в твиттере.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел за «Санта-Клару» 24 матча во сех турнирах.