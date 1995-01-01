Мусаев – о покупке Кайо: «Наверное, мы поспешили. Его смотрели селекционеры «Эвертона»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал покупку опорного полузащитника Кайо из португальской «Санта-Клары».

– Кайо, наверное, только первый сезон провел очень сильно. И мы, наверное, поспешили, что его забрали. Насколько у меня есть информация, в последнем туре его приезжали смотреть селекционеры «Эвертона». Они еще не знали, что мы его определенное время назад подписали.

Это игрок оборонительного плана, он очень хорош в единоборствах, в игре в верху, в перехватах, но нужно его адаптировать к нашей игре, потому что здесь все совсем по-другому.

– Это Каборе будущий?

– Нет, они разные. Каборе стороит атаки, он мягкий с мячом, а Кайо очень силен в разрушении.

– Я видел голы в матче «Бенфики» и «Санта Клары». Его бы «Эвертон», наверное, после этого не взял.

– Никто не судит по одной игре. Никто бы не поехал, если бы не было повода для этого.

Я его смотрел, селекционная служба смотрела, президент смотрел.

– Сами смотрели, ездили?

– Думаю, скауты ездили. Мы его давно вели, с начала года, много игр просмотрели. Он молодой, будет прибавлять. Важно, чтобы он проникся нашим стилем.