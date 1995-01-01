Мусаев – о покупке Кайо: «Наверное, мы поспешили. Его смотрели селекционеры «Эвертона»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал покупку опорного полузащитника Кайо из португальской «Санта-Клары».
– Кайо, наверное, только первый сезон провел очень сильно. И мы, наверное, поспешили, что его забрали. Насколько у меня есть информация, в последнем туре его приезжали смотреть селекционеры «Эвертона». Они еще не знали, что мы его определенное время назад подписали.
Это игрок оборонительного плана, он очень хорош в единоборствах, в игре в верху, в перехватах, но нужно его адаптировать к нашей игре, потому что здесь все совсем по-другому.
– Это Каборе будущий?
– Нет, они разные. Каборе стороит атаки, он мягкий с мячом, а Кайо очень силен в разрушении.
– Я видел голы в матче «Бенфики» и «Санта Клары». Его бы «Эвертон», наверное, после этого не взял.
– Никто не судит по одной игре. Никто бы не поехал, если бы не было повода для этого.
Я его смотрел, селекционная служба смотрела, президент смотрел.
– Сами смотрели, ездили?
– Думаю, скауты ездили. Мы его давно вели, с начала года, много игр просмотрели. Он молодой, будет прибавлять. Важно, чтобы он проникся нашим стилем.
- 23-летний бразилец провел 24 матча во всех турнирах сезона, не отметившись результативными действиями.
- По информации Record, сумма сделки составила 3 миллиона евро. Это рекордная сумма для «Санта-Клары».