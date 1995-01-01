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    Record: «Краснодар» заплатил за Кайо 3 миллиона. Это рекордная продажа «Санта-Клары»

    Сегодня «Краснодар» объявил о подписании опорного полузащитника «Санта-Клары» Кайо.

    По информации Record, российский клуб заплатил за 23-летнего футболиста 3 миллиона евро. Данная сумма может возрасти при условии выполнения игроком определенных пунктов контракта.

    Этот трансфер стал рекордным для «Санта-Клары».

    • В текущем сезоне бразилец провел за португальский клуб 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кайо в 300 тысяч евро.

    Источник: Record

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3494

      vladik12 1 час назад

      Это что, клуб Новиковой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      99-й 1 час назад

      Лишь бы не как с перуанцем как бишь его там звали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +863

      lek! 1 час назад

      Надеюсь он стоил этих денег , да бы не похоже что бы Краснодар раскидывался так деньгами.

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