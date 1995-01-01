Record: «Краснодар» заплатил за Кайо 3 миллиона. Это рекордная продажа «Санта-Клары»

Сегодня «Краснодар» объявил о подписании опорного полузащитника «Санта-Клары» Кайо.

По информации Record, российский клуб заплатил за 23-летнего футболиста 3 миллиона евро. Данная сумма может возрасти при условии выполнения игроком определенных пунктов контракта.

Этот трансфер стал рекордным для «Санта-Клары».