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    «Химки» подписали защитника «Санта-Клары»

    26-летний защитник португальской «Санта-Клары» Кристиан Тассано перешел в «Химки». Контракт рассчитан на два года.

    «Ранее футболист выступал за резервную команду испанской «Севильи», «Росарио Сентраль» из Аргентины, нидерландский «Твенте» и уругвайский «Данубио», – написали химчане.

    • Уругваец стоит 500 тысяч евро.
    • В сезоне чемпионата Португалии у него 13 матчей, гол.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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