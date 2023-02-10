«Химки» подписали защитника «Санта-Клары»

26-летний защитник португальской «Санта-Клары» Кристиан Тассано перешел в «Химки». Контракт рассчитан на два года.

«Ранее футболист выступал за резервную команду испанской «Севильи», «Росарио Сентраль» из Аргентины, нидерландский «Твенте» и уругвайский «Данубио», – написали химчане.

Уругваец стоит 500 тысяч евро.

В сезоне чемпионата Португалии у него 13 матчей, гол.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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