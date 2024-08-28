«Рубин» ведет переговоры с бразильцем, которого зимой хотел арендовать ЦСКА

Агент защитника «Фамаликана» Риччели Алексис Малалвольта заявил, что его клиент может стать игроком «Рубина».

«Рубин» действительно ведет переговоры по трансферу Риччели, но до сделки еще далеко. Сам игрок заинтересован в трансфере в казанский клуб», – сказал Малалвольта.