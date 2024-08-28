«Рубин» ведет переговоры с бразильцем, которого зимой хотел арендовать ЦСКА

Агент защитника «Фамаликана» Риччели Алексис Малалвольта заявил, что его клиент может стать игроком «Рубина».
«Рубин» действительно ведет переговоры по трансферу Риччели, но до сделки еще далеко. Сам игрок заинтересован в трансфере в казанский клуб», – сказал Малалвольта.
- Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что казанцы предложат за 25-летнего бразильца 2 миллиона евро.
- Зимой игрока хотел арендовать ЦСКА, но сделку заблокировал португальский клуб. Также на Риччели претенедовали другие столичные клубы РПЛ.
- Контракт 25-летнего бразильца с «Фамаликаном» рассчитан до 2027 года.
- В этом сезоне он провел за клуб 1 матч, в прошлом – 27, забил 2 гола и отдал 1 передачу.