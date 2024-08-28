Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Рубин» ведет переговоры с бразильцем, которого зимой хотел арендовать ЦСКА

    «Рубин» ведет переговоры с бразильцем, которого зимой хотел арендовать ЦСКА

    Агент защитника «Фамаликана» Риччели Алексис Малалвольта заявил, что его клиент может стать игроком «Рубина».

    «Рубин» действительно ведет переговоры по трансферу Риччели, но до сделки еще далеко. Сам игрок заинтересован в трансфере в казанский клуб», – сказал Малалвольта.

    • Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что казанцы предложат за 25-летнего бразильца 2 миллиона евро.
    • Зимой игрока хотел арендовать ЦСКА, но сделку заблокировал португальский клуб. Также на Риччели претенедовали другие столичные клубы РПЛ.
    • Контракт 25-летнего бразильца с «Фамаликаном» рассчитан до 2027 года.
    • В этом сезоне он провел за клуб 1 матч, в прошлом – 27, забил 2 гола и отдал 1 передачу.

    Новости по теме
    Названы судьи матчей 10-го тура РПЛ
    Где смотреть матч «Факел» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 27 сентября 2024
    Опубликована сборная 9-го тура РПЛ по версии WhoScored 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.08.2024 10:05
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+