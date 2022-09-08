Российский вратарь Злобин может получить португальское гражданство

Российский вратарь «Фамаликана» Иван Злобин может получить португальское гражданство, сообщил агент Паулу Барбоза.

«Может ли Злобин получить португальское гражданство? Теоретически — да. Если захочет, то может получить. Но я не знаю, планирует ли он.

Может ли смена гражданства положительно повлиять на его карьеру в Португалии? Да. В «Фамаликане» много иностранцев. Возможно, его статус — одна из причин того, что он не играет.

Другие причины? Все в Португалии знают, что он хороший вратарь. «Фамаликан» — нестабильная команда, там часто меняют тренеров и состав, и это не помогает. Злобин должен думать, что делать дальше», — сказал Барбоза.