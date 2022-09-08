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Российский вратарь Злобин может получить португальское гражданство

8 сентября 2022, 14:59

Российский вратарь «Фамаликана» Иван Злобин может получить португальское гражданство, сообщил агент Паулу Барбоза.

«Может ли Злобин получить португальское гражданство? Теоретически — да. Если захочет, то может получить. Но я не знаю, планирует ли он.

Может ли смена гражданства положительно повлиять на его карьеру в Португалии? Да. В «Фамаликане» много иностранцев. Возможно, его статус — одна из причин того, что он не играет.

Другие причины? Все в Португалии знают, что он хороший вратарь. «Фамаликан» — нестабильная команда, там часто меняют тренеров и состав, и это не помогает. Злобин должен думать, что делать дальше», — сказал Барбоза.

  • Злобину 25 лет.
  • Россиянин играет в Португалии с 2015 года.
  • Ранее он выступал за «Бенфику».

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Источник: Legalbet
Португалия. Примейра Фамаликан Злобин Иван
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