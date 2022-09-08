Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Российский вратарь Злобин может получить португальское гражданство

    Российский вратарь «Фамаликана» Иван Злобин может получить португальское гражданство, сообщил агент Паулу Барбоза.

    «Может ли Злобин получить португальское гражданство? Теоретически — да. Если захочет, то может получить. Но я не знаю, планирует ли он.

    Может ли смена гражданства положительно повлиять на его карьеру в Португалии? Да. В «Фамаликане» много иностранцев. Возможно, его статус — одна из причин того, что он не играет.

    Другие причины? Все в Португалии знают, что он хороший вратарь. «Фамаликан» — нестабильная команда, там часто меняют тренеров и состав, и это не помогает. Злобин должен думать, что делать дальше», — сказал Барбоза.

    • Злобину 25 лет.
    • Россиянин играет в Португалии с 2015 года.
    • Ранее он выступал за «Бенфику».

    Новости по теме
    Примейра. Злобин в дебютном матче за «Фамаликан» пропустил пять голов от «Бенфики» 1
    «Бенфика» объявила о переходе российского вратаря Злобина в «Фамаликан» 3
    Российский вратарь «Бенфики» Злобин получил травму руки
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11