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    ЦСКА возьмет в аренду бразильского защитника

    ЦСКА в ближайшее время возьмет в аренду до конца сезона с правом выкупа бразильского защитника португальского «Фамаликана» Риччели.

    По данным O Jogo, московский клуб продвинулся в переговорах и сделал конкретное предложение по трансферу. При этом ни игрока претендовали еще два российских клуба – «Динамо» и «Зенит».

    В случае, если армейцы захотят выкупить Риччели, им нужно будет заплатить 5 миллионов евро.

    Футболист не выходил на поле в последних матчах, так как его уход уже обсуждался в течение нескольких недель.

    • В этом сезоне 25-летний Риччели провел за «Фамаликан» 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.
    • Он выступает в португальском клубе с 2019 года, а ранее играл за бразильский «Мирасол».

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    Источник: O Jogo

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