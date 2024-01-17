ЦСКА возьмет в аренду бразильского защитника

ЦСКА в ближайшее время возьмет в аренду до конца сезона с правом выкупа бразильского защитника португальского «Фамаликана» Риччели.
По данным O Jogo, московский клуб продвинулся в переговорах и сделал конкретное предложение по трансферу. При этом ни игрока претендовали еще два российских клуба – «Динамо» и «Зенит».
В случае, если армейцы захотят выкупить Риччели, им нужно будет заплатить 5 миллионов евро.
Футболист не выходил на поле в последних матчах, так как его уход уже обсуждался в течение нескольких недель.
- В этом сезоне 25-летний Риччели провел за «Фамаликан» 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.
- Он выступает в португальском клубе с 2019 года, а ранее играл за бразильский «Мирасол».