ЦСКА возьмет в аренду бразильского защитника

ЦСКА в ближайшее время возьмет в аренду до конца сезона с правом выкупа бразильского защитника португальского «Фамаликана» Риччели.

По данным O Jogo, московский клуб продвинулся в переговорах и сделал конкретное предложение по трансферу. При этом ни игрока претендовали еще два российских клуба – «Динамо» и «Зенит».

В случае, если армейцы захотят выкупить Риччели, им нужно будет заплатить 5 миллионов евро.

Футболист не выходил на поле в последних матчах, так как его уход уже обсуждался в течение нескольких недель.