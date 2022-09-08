- 8 сентября 2022
- 14:59 Российский вратарь Злобин может получить португальское гражданство
- 27 июля 2021
- 18:49 39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
- 2 июля 2021
- 06:38 Фото 39-летний Бруну Алвеш вернулся в Португалию и подписал контракт с «Фамаликаном»
- 19 сентября 2020
- 00:19 Примейра. Злобин в дебютном матче за «Фамаликан» пропустил пять голов от «Бенфики» 1
- 22 августа 2020
- 13:59 «Бенфика» объявила о переходе российского вратаря Злобина в «Фамаликан» 3
- 21 августа 2020
- 15:35 «Спартак» интересуется форвардом «Фамаликана» Мартинесом 10
- 14 июля 2020
- 19:19 В ЦСКА может перейти форвард «Фамаликана» Мартинес 12
- 24 сентября 2019
- 01:38 Новичок португальской Примейры «Фамаликан» набрал 16 очков в 6 турах и стал лидером чемпионата 1