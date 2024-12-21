Российский вратарь, получивший травму почки, рассказал о своем состоянии

Вратарь «Фамаликана» Иван Злобин рассказал о состоянии здоровья после травмы, полученной в гостевом матче 14-го тура чемпионата Португалии с «Брагой» (3:3). Клуб сообщил, что у голкипера приозошел разрыв коры левой почки 4-й степени.
«Со мной все хорошо, спасибо. На вопрос о сроках восстановления не могу ответить, извините», – сказал Злобин.
- 27-летний вратарь получил травму в столкневении с нападающим «Браги» Рожером Фернандешом.
- В этом сезоне Злобин провел за «Фамаликан» 13 матчей, пропустил 15 голов, в 5 встречах сыграл на ноль.