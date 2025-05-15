16 мая на стадионе «Мунисипал де Фамаликан» состоится заключительный матч сезона для команд, которые расположились рядом в середине турнирной таблицы. «Фамаликан» и «Каза Пиа» борются за итоговое место в десятке, но уже обеспечили себе спокойный финиш, что может повлиять на характер игры – матчи без давления часто получаются открытыми и результативными.
«Фамаликан»
Команда переживает непростой отрезок: четыре тура без побед, но атакующая линия продолжает радовать стабильной результативностью. «Фамаликан» забивает в 12 матчах подряд, в среднем 1.40 мяча за игру, а дома не проигрывает уже семь матчей. При этом защита остаeтся проблемой – 7 пропущенных мячей в последних 5 турах. Лидер атак – Оскар Аранда (9 голов), на которого и будет сделана ставка в завершении атак. На своeм поле «Фамаликан» активно использует фланги и нередко доминирует в стартовые 20 минут встречи.
«Каза Пиа»
Гости расположились на седьмом месте и на данный момент на одно очко опережают соперника. Последние недели команда проводит нестабильно: победа над «Брагой» была важной, но в целом 4 очка за 4 предыдущих тура – не самый убедительный результат. «Каза Пиа» играет от обороны, редко раскрывается даже против слабых соперников. 4 забитых и 6 пропущенных голов за последние 5 матчей – отражение игрового стиля. Бомбардир команды – Кассиано, автор 11 мячей в сезоне. В гостях команда не проигрывает три тура кряду, но чаще играет вничью.
Факты о командах
«Фамаликан»
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44 очка, 8-е место
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Забивает в 12 матчах подряд
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В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
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Не проигрывает дома в 7 матчах
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Пропускает в 4 последних матчах
«Каза Пиа»
- 45 очков, 7-е место
- В среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.20 за матч
- 3 ничьи в последних 3 гостевых играх
- Победа над «Брагой» в прошлом туре
Прогноз на матч «Фамаликан» – «Каза Пиа»
Обе команды находятся в равных условиях, и, несмотря на усталость в концовке сезона, могут выдать результативную игру. «Фамаликан» играет активнее, особенно дома, и скорее всего будет ближе к победе. «Каза Пиа» не выглядит надeжно в обороне, а в атаке зависима от индивидуальных действий. Можно ожидать обмен голами, но хозяева выглядят предпочтительнее в плане созидания и динамики.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фамаликана».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Фамаликана» – коэффициент 6.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Фамаликана» больше 1.5 – коэффициент 2.00