Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Фамаликан» – «Каза Пиа»: Португалия. Высшая лига, 16 мая 2025

15 мая 2025 10:49
Фамаликан - Каза Пиа
16 мая 2025, пятница 21:00 | Португалия. Примейра, 34 тур
Перейти в онлайн матча
6.1
Точный счёт 2:1 в пользу «Фамаликана»
Сделать ставку

16 мая на стадионе «Мунисипал де Фамаликан» состоится заключительный матч сезона для команд, которые расположились рядом в середине турнирной таблицы. «Фамаликан» и «Каза Пиа» борются за итоговое место в десятке, но уже обеспечили себе спокойный финиш, что может повлиять на характер игры – матчи без давления часто получаются открытыми и результативными.

«Фамаликан»

Команда переживает непростой отрезок: четыре тура без побед, но атакующая линия продолжает радовать стабильной результативностью. «Фамаликан» забивает в 12 матчах подряд, в среднем 1.40 мяча за игру, а дома не проигрывает уже семь матчей. При этом защита остаeтся проблемой – 7 пропущенных мячей в последних 5 турах. Лидер атак – Оскар Аранда (9 голов), на которого и будет сделана ставка в завершении атак. На своeм поле «Фамаликан» активно использует фланги и нередко доминирует в стартовые 20 минут встречи.

«Каза Пиа»

Гости расположились на седьмом месте и на данный момент на одно очко опережают соперника. Последние недели команда проводит нестабильно: победа над «Брагой» была важной, но в целом 4 очка за 4 предыдущих тура – не самый убедительный результат. «Каза Пиа» играет от обороны, редко раскрывается даже против слабых соперников. 4 забитых и 6 пропущенных голов за последние 5 матчей – отражение игрового стиля. Бомбардир команды – Кассиано, автор 11 мячей в сезоне. В гостях команда не проигрывает три тура кряду, но чаще играет вничью.

Факты о командах

«Фамаликан»

  • 44 очка, 8-е место

  • Забивает в 12 матчах подряд

  • В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)

  • Не проигрывает дома в 7 матчах

  • Пропускает в 4 последних матчах

«Каза Пиа»

  • 45 очков, 7-е место
  • В среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.20 за матч
  • 3 ничьи в последних 3 гостевых играх
  • Победа над «Брагой» в прошлом туре

Прогноз на матч «Фамаликан» – «Каза Пиа»

Обе команды находятся в равных условиях, и, несмотря на усталость в концовке сезона, могут выдать результативную игру. «Фамаликан» играет активнее, особенно дома, и скорее всего будет ближе к победе. «Каза Пиа» не выглядит надeжно в обороне, а в атаке зависима от индивидуальных действий. Можно ожидать обмен голами, но хозяева выглядят предпочтительнее в плане созидания и динамики.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фамаликана».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Фамаликана» – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Фамаликана» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.1
Точный счёт 2:1 в пользу «Фамаликана»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Португалия. Примейра Каза Пиа Фамаликан
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.77
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе - Атлетик
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетика»
Матч завершен
0 : 2
5.5
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол - Барселона
Точный счёт 3:1 в пользу «Барселоны»
Матч завершен
1 : 3
6.23
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед - Аль-Иттихад
Точный счёт 3:1 в пользу «Аль-Иттихад»
Матч завершен
2 : 0
6.5
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна - Атлетико
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико»
Матч завершен
2 : 2
8.0
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано - Бетис
Точный счёт 2:1 в пользу «Бетиса»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 