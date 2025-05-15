16 мая на стадионе «Мунисипал де Фамаликан» состоится заключительный матч сезона для команд, которые расположились рядом в середине турнирной таблицы. «Фамаликан» и «Каза Пиа» борются за итоговое место в десятке, но уже обеспечили себе спокойный финиш, что может повлиять на характер игры – матчи без давления часто получаются открытыми и результативными.

«Фамаликан»

Команда переживает непростой отрезок: четыре тура без побед, но атакующая линия продолжает радовать стабильной результативностью. «Фамаликан» забивает в 12 матчах подряд, в среднем 1.40 мяча за игру, а дома не проигрывает уже семь матчей. При этом защита остаeтся проблемой – 7 пропущенных мячей в последних 5 турах. Лидер атак – Оскар Аранда (9 голов), на которого и будет сделана ставка в завершении атак. На своeм поле «Фамаликан» активно использует фланги и нередко доминирует в стартовые 20 минут встречи.

«Каза Пиа»

Гости расположились на седьмом месте и на данный момент на одно очко опережают соперника. Последние недели команда проводит нестабильно: победа над «Брагой» была важной, но в целом 4 очка за 4 предыдущих тура – не самый убедительный результат. «Каза Пиа» играет от обороны, редко раскрывается даже против слабых соперников. 4 забитых и 6 пропущенных голов за последние 5 матчей – отражение игрового стиля. Бомбардир команды – Кассиано, автор 11 мячей в сезоне. В гостях команда не проигрывает три тура кряду, но чаще играет вничью.

Факты о командах

«Фамаликан»

44 очка, 8-е место

Забивает в 12 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)

Не проигрывает дома в 7 матчах

Пропускает в 4 последних матчах

«Каза Пиа»

45 очков, 7-е место

В среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.20 за матч

3 ничьи в последних 3 гостевых играх

Победа над «Брагой» в прошлом туре

Прогноз на матч «Фамаликан» – «Каза Пиа»

Обе команды находятся в равных условиях, и, несмотря на усталость в концовке сезона, могут выдать результативную игру. «Фамаликан» играет активнее, особенно дома, и скорее всего будет ближе к победе. «Каза Пиа» не выглядит надeжно в обороне, а в атаке зависима от индивидуальных действий. Можно ожидать обмен голами, но хозяева выглядят предпочтительнее в плане созидания и динамики.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фамаликана».

Рекомендованные ставки: