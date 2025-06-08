«Локомотив» заинтересовался хавбеком из чемпионата Португалии

Представитель полузащитника «Фамаликана» Мирко Топича Улисс Сантос рассказал об интересе «Локомотива» к игроку.
«Мы общаемся по Мирко в России. Среди клубов – «Локомотив», – сказал Сантос.
При этом журналист Иван Карпов сообщил, что Топич находится вне списков на переход в московский клуб. «Локо» не ищет опорника, – написал он.
- Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего серба в 5 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Топич провел за «Фамаликан» 34 матча, забил 1 гол.
- Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: Legalbet