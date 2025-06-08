«Локомотив» заинтересовался хавбеком из чемпионата Португалии

Представитель полузащитника «Фамаликана» Мирко Топича Улисс Сантос рассказал об интересе «Локомотива» к игроку.

«Мы общаемся по Мирко в России. Среди клубов – «Локомотив», – сказал Сантос.

При этом журналист Иван Карпов сообщил, что Топич находится вне списков на переход в московский клуб. «Локо» не ищет опорника, – написал он.