Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии

Два российских голкипера не пропустили голов в матчах национальных чемпионатов Норвегии и Португалии в минувшие выходные.
Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин провел полный домашний матч с «Кристиансунном» (4:0) в 24-м туре чемпионата Норвегии. Для 29-летнего голкипера это 12-я игра на ноль в этом году. С начала 2024 года он провел за «Буде-Глимт» 30 встреч, пропустил 27 мячей.
Голкипер Иван Злобин из «Фамаликана» также провел полный домашний матч с «Насьоналем» (0:0) в 7-м туре чемпионата Португалии. Для 27-летнего вратаря это 4-я игра на ноль в сезоне-2024/25. Всего в 6 встречах за «Фамаликан» в текущем чемпионате Португалии он пропустил 3 мяча.
- «Буде-Глимт» лидирует в норвежском чемпионате с 53 очками за 6 туров до конца сезона. Отрыв от идущего вторым «Бранна» составляет 7 очков.
- «Фамаликан» после 7 туров занимает 7-е место в чемпионате Португалии с 12 очками.