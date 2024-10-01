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    • Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии

    Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии

    Два российских голкипера не пропустили голов в матчах национальных чемпионатов Норвегии и Португалии в минувшие выходные.

    Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин провел полный домашний матч с «Кристиансунном» (4:0) в 24-м туре чемпионата Норвегии. Для 29-летнего голкипера это 12-я игра на ноль в этом году. С начала 2024 года он провел за «Буде-Глимт» 30 встреч, пропустил 27 мячей.

    Голкипер Иван Злобин из «Фамаликана» также провел полный домашний матч с «Насьоналем» (0:0) в 7-м туре чемпионата Португалии. Для 27-летнего вратаря это 4-я игра на ноль в сезоне-2024/25. Всего в 6 встречах за «Фамаликан» в текущем чемпионате Португалии он пропустил 3 мяча.

    • «Буде-Глимт» лидирует в норвежском чемпионате с 53 очками за 6 туров до конца сезона. Отрыв от идущего вторым «Бранна» составляет 7 очков.
    • «Фамаликан» после 7 туров занимает 7-е место в чемпионате Португалии с 12 очками.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 09:24
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    Комментарии (1)
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    The only one
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    Хайкин и Злобин- а кто это?
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