Кафанов ответил, следят ли в сборной России за вратарем «Фамаликана» Злобиным

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о перспективах в национальной команде Ивана Злобина из «Фамаликана».

Российский голкипер не пропустил в 3-м матче чемпионата Португалии подряд.

27-летний Злобин выступает за «Фамаликан» с 2020 года.

Ранее он находился в системе «Бенфики».

«Рад, что Иван нашeл свою команду и стал первым номером, – это первый момент, который радует.

Второе – радует то, как он играет. Уже три матча из пяти Злобин играет «на ноль». Надеюсь, Ваня будет зубами держать это место. Очень рад за него.

Знаю всю его карьеру ещe с тех пор, когда он был в ЦСКА. Вячеслав Чанов про него очень много рассказывал, говорил, что это очень перспективный парень.

Ваня Злобин прошeл трудный путь в Португалии. И кажется, что добивается того, чего хотел. Если будет продолжать так же играть, то при первой возможности вызовем его в сборную России», – заявил Кафанов.