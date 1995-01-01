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    В ЦСКА может перейти форвард «Фамаликана» Мартинес

    ЦСКА проявляет интерес к нападающему португальского «Фамаликана» Антонио Мартинесу, информирует Bobsoccer. Россияне могут купить игрока в ближайшее трансферное окно.

    За «Фамаликан» 23-летний воспитанник «Валенсии» выступает с прошлого года. Его контракт с португальцами действует до 2022 года.

    • В текущем сезоне Примейры Мартинес провел 30 матчей, забил девять голов, сделал пять результативных пасов.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.
    • «Фамаликан» в Примейре занимает пятое место.

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4360

      Alekxei Z. 1 час назад

      ВЭБ пока в покупках для ЦСКА не отметился.

      0
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      Рейтинг: +11775

      vladimir-7 2 часа назад

      Р.Бабаеву нужно немедленно перекрыть информационное окно для
      СМИ о своих возможных переговорах, кроме этого, подавать в суд на
      тех журналистов, которые занимаются отсебятиной и дезинформацией.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4360

      Alekxei Z. > vladimir-7 1 час назад

      Хорошее предложение, тем более слухи о покупках ЦСКА сплошные фейки.

      1
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      Рейтинг: +1296

      волчарик 2 часа назад

      Из любопытства посмотрел составы команд на бомбардире.Не надо чистить заявку по легионерам только Ростову,Тамбову и Сочи.

      2
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      Рейтинг: +860

      shikari__ > волчарик 2 часа назад

      на бомбардире лучше не смотреть.

      1
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      Рейтинг: +1296

      волчарик > shikari__ 2 часа назад

      А что здесь гражданство другое?

      0
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      Рейтинг: +860

      shikari__ > волчарик 2 часа назад

      если бы посмотрел на сайте с актуальными составами, знал бы что в ЦСКА сейчас 6 легионеров всего. а на бомбе у ЦСКА и Шарлия в составе и Сантос и Нисимура.

      1
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      Рейтинг: +860

      shikari__ > волчарик 2 часа назад

      + к этому с Гогуа тоже можно попрощаться, похоже.

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      Рейтинг: +1296

      волчарик > shikari__ 1 час назад

      Спорить не буду,за чужими трансферами не очень слежу,кроме интересных.

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      Рейтинг: +1296

      волчарик > shikari__ 1 час назад

      Приятно отвечать человеку знающему свою команду,не сарказм.

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      Рейтинг: +778

      vmonomah17 > shikari__ 1 час назад

      Не надо так жестоко. Селюк обидится...

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      Рейтинг: +860

      shikari__ > vmonomah17 52 минуты назад

      да он это не читает) не понимаю, как с такой репутацией он продолжает впаривать свой "товар"

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      Рейтинг: +4167

      vladik12 2 часа назад

      Спешно ищут альтернативу сорвавшемуся Гайчу.

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