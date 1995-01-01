В ЦСКА может перейти форвард «Фамаликана» Мартинес

ВЭБ пока в покупках для ЦСКА не отметился.
ЦСКА проявляет интерес к нападающему португальского «Фамаликана» Антонио Мартинесу, информирует Bobsoccer. Россияне могут купить игрока в ближайшее трансферное окно.
За «Фамаликан» 23-летний воспитанник «Валенсии» выступает с прошлого года. Его контракт с португальцами действует до 2022 года.
- В текущем сезоне Примейры Мартинес провел 30 матчей, забил девять голов, сделал пять результативных пасов.
- ЦСКА в РПЛ идет четвертым.
- «Фамаликан» в Примейре занимает пятое место.