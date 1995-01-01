В ЦСКА может перейти форвард «Фамаликана» Мартинес

ЦСКА проявляет интерес к нападающему португальского «Фамаликана» Антонио Мартинесу, информирует Bobsoccer. Россияне могут купить игрока в ближайшее трансферное окно.

За «Фамаликан» 23-летний воспитанник «Валенсии» выступает с прошлого года. Его контракт с португальцами действует до 2022 года.