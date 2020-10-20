Лига чемпионов. «Ференцварош» Реброва крупно уступил «Барселоне»

«Барселона» в первом матче Лиги чемпионов под руководством Рональда Кумана добилась победы над венграми. Каталонцы заканчивали встречу в меньшинстве.

Единственный гол команды Сергея Реброва забил его соотечественник Игорь Харатин.

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур

Барселона (Испания) – Ференцварош (Венгрия) – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Месси, 27 (с пенальти); 2:0 – Фати, 42; 3:0 – Коутиньо, 52; 3:1 – Харатин, 70 (с пенальти); 4:1 – Педри, 82; 5:1 – Дембеле, 89.

Удаления: Пике, 68 – нет.

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