Ребров: «Абсолютно согласен, что Украина – футбольная страна»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался об ожиданиях от команды на Евро-2024.

«Перед каким Евро от Украины не ожидали высокого результата? Всегда считают, что Украина – это футбольная страна, и я с этим абсолютно согласен. Но есть другие факторы – СВО, длительные переезды, очень большие дополнительные нагрузки на игроков, которые мы должны учитывать. Однако, как и болельщики, я считаю, что у нас очень хорошая сборная, и мы будем пытаться достичь максимума на этом Евро.

У нас молодая сборная, но я не вижу здесь проблемы. Считаю, что для всех команд очень важен баланс между опытными игроками и молодыми, которые дают больше энергии на поле. И я думаю, что у нас в команде есть этот баланс: имеем и опытных ребят и таланты, для которых этот большой турнир первый в жизни», – сказал Ребров, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.