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    • Ребров: «Абсолютно согласен, что Украина – футбольная страна»

    Ребров: «Абсолютно согласен, что Украина – футбольная страна»

    Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался об ожиданиях от команды на Евро-2024.

    «Перед каким Евро от Украины не ожидали высокого результата? Всегда считают, что Украина – это футбольная страна, и я с этим абсолютно согласен. Но есть другие факторы – СВО, длительные переезды, очень большие дополнительные нагрузки на игроков, которые мы должны учитывать. Однако, как и болельщики, я считаю, что у нас очень хорошая сборная, и мы будем пытаться достичь максимума на этом Евро.

    У нас молодая сборная, но я не вижу здесь проблемы. Считаю, что для всех команд очень важен баланс между опытными игроками и молодыми, которые дают больше энергии на поле. И я думаю, что у нас в команде есть этот баланс: имеем и опытных ребят и таланты, для которых этот большой турнир первый в жизни», – сказал Ребров, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

    • Украина сыграет в группе с Бельгией, Словакией, Румынией.
    • На прошлом Евро украинцы дошли до четвертьфинала.
    • Ребров играл в России за «Рубин».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (3)
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    7:1
    1718364760
    вот так он и сказал – СВО? что-т сомневаюсь)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718367127
    А ещё они пиндосовские подстилки! Гыгыгы
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