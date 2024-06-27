На Украине сообщили о конфликте в сборной в преддверии чемпионата Европы

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал о конфликтной ситуации внутри национальной сборной.

По его информации, перед Евро-2024 были разногласия у тренера Сергея Реброва и футболиста Александра Зинченко.

«Я не хотел в Евро выносить эту историю, потому что знаю ее уже несколько месяцев. Вынести ее до Евро – это навредить сборной. Этого я не желал.

Но сейчас уже дождался момента, когда можно рассказать, что было несколько месяцев назад в лагере сборной. Был почти открытый конфликт Зинченко – Ребров.

Подтвержденная у меня информация из команды, изнутри, поэтому я за нее гарантированно отвечаю.

Зинченко в лагере сборной был недоволен методами работы Реброва, ходил и накручивал пацанов, и говорил типа: «Блин, ну у Реброва что-то все непонятно, мы как-то играем очень сложно. Раньше все было просто». Это не было так: «Пацаны, собираемся, у меня важная информация».

Я хотел бы завершить эту историю, что этот конфликт был исчерпан не так, что пустили на самотек. Ребров и Зинченко побеседовали. По моей информации, они пришли к общему знаменателю. Все окей, они пожали руки», – сообщил Бурбас в эфире своего ютуб-канала.