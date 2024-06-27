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  • На Украине сообщили о конфликте в сборной в преддверии чемпионата Европы

На Украине сообщили о конфликте в сборной в преддверии чемпионата Европы

27 июня 2024, 14:38
9

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал о конфликтной ситуации внутри национальной сборной.

По его информации, перед Евро-2024 были разногласия у тренера Сергея Реброва и футболиста Александра Зинченко.

«Я не хотел в Евро выносить эту историю, потому что знаю ее уже несколько месяцев. Вынести ее до Евро – это навредить сборной. Этого я не желал.

Но сейчас уже дождался момента, когда можно рассказать, что было несколько месяцев назад в лагере сборной. Был почти открытый конфликт Зинченко – Ребров.

Подтвержденная у меня информация из команды, изнутри, поэтому я за нее гарантированно отвечаю.

Зинченко в лагере сборной был недоволен методами работы Реброва, ходил и накручивал пацанов, и говорил типа: «Блин, ну у Реброва что-то все непонятно, мы как-то играем очень сложно. Раньше все было просто». Это не было так: «Пацаны, собираемся, у меня важная информация».

Я хотел бы завершить эту историю, что этот конфликт был исчерпан не так, что пустили на самотек. Ребров и Зинченко побеседовали. По моей информации, они пришли к общему знаменателю. Все окей, они пожали руки», – сообщил Бурбас в эфире своего ютуб-канала.

  • В группе E Румыния, Словакия, Бельгия и Украина набрали по 4 очка.
  • Украинцы вылетели с Евро-2024, уступив соперникам по дополнительным показателям.

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Источник: Sport24
Чемпионат Европы Украина Зинченко Александр Ребров Сергей
Комментарии (9)
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Иван Петров 1986
1719489236
Ну и где конфликт?
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АЛЕКС 58
1719491057
И никто Зинке-плаксе в пятак не зарядил?
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Oldtrafford83
1719499353
Платками что ли не поделился, бедная зинченка)))
Ответить
kvm
1719508184
Зину трахнули в тренерской и пожали руку...
Ответить
russkiisergei
1719509580
зина снова плакала?
Ответить
Каратель помойников
1719509706
Да вообще срать что там было чего не было
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