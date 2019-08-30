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Сергей Ребров
Материалы
Сергей Ребров - материалы
Украина
3 июня 1974 (52)
Тренер
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14 персонажей, ради которых в России нужно идти на еврокубки
Там звезды, молодые суперталанты и несколько парней с классными историями.
30.08.2019 15:55
5
Мексика победила Новую Зеландию. Манолас близок к переезду в Питер. Дайджест событий дня
Доннарумма уйдет из «Милана» бесплатно. «Зенит» договаривается о трансфере Маноласа. Мексика обыграла новозеландцев и обошла Россию. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
21.06.2017 23:00
3
Динамо Киев — чемпион Украины!
Досрочно завоевали второе кряду чемпионство.
26.04.2016 17:39
Плавки наизнанку, отсутствие женщин и другие странные приметы футболистов
Защитник «Челси» Джон Терри рассказал, что перед матчами клуба он и его партнеры выстраиваются в очередь перед одним писсуаром. «Бомбардир» показывает не менее удивительные приметы футболистов.
05.03.2016 16:00
1
«Шахтер» и «Динамо» должны играть в чемпионате Польши». Что происходит с украинским футболом. Репортаж из Киева
Почти 20 лет назад киевское «Динамо» c Шевченко и Ребровым дошло до полуфинала Лиги Чемпионов. С тех пор столица Украины не видела плей-офф самого престижного турнира. Систему сломал все тот же Ребров, уже как тренер. По просьбе «Бомбардира» журналист Сергей Беседин побывал на матче «Динамо» – «Ман Сити» и узнал, за что избивают спекулянтов и почему в чемпионате Украины останутся любительские клубы.
05.03.2016 13:00
17
Лига чемпионов: кто попадет в четвертьфинал?
Впереди нас ждет несколько интригующих противостояний, но как будет выглядеть восьмерка лучших клубов Европы в этом сезоне? Попробуем разобраться в превью матчей 1/8 финала.
15.12.2015 18:49
9
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
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