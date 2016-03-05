Плавки наизнанку, отсутствие женщин и другие странные приметы футболистов

Лоран Блан, еще выходя на поле, постоянно целовал в лысину вратаря Фабьена Бартеза. Нынешнему наставнику «ПСЖ» явно не хватает в команде лысого футболиста. Иначе Лигу чемпионов французский клуб уже давно бы выиграл.

Марио Гомес никогда не поет немецкий гимн. А полузащитник Томаш Росицки никогда не делает это громко. Примета пошла еще с молодежного уровня.

Румынский нападающий Адриан Муту всегда выходил на поле в одних и тех же плавках, при этом еще и вывернутых наизнанку. Но стать успешным игроком и не удариться в скандалы ему это не помогло.

Тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров верил в приметы, когда был игроком. Например, пообщаться с футболистом в день игры могли только те люди, которые виделись с ним перед предыдущим победным матчем.

Вратарь Серхио Гойкоэчеа полюбил справлять нужду, не уходя с газона. Как отмечал сам голкипер, это хорошо влияло на него перед серией пенальти. И примета действительно приносила удачу.

Когда Андрей Аршавин выступал в Англии, то никогда не разговаривал с женой в день матча. Возможно, именно благодаря соблюдению такой приметы нашему футболисту удалось сделать покер на «Энфилде».

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу не разрешает команде ездить на игры вместе с женщинами. Удивительно, но если «Шахтер» летит на матч в самолете, то и там футболисты не увидят даже стюардесс.

У Джона Терри, кроме коллективного писсуара, есть еще масса других примет. Например, раньше он выходил на поле в одних и тех же щитках, которые однажды потерял. При этом по пути на матч Терри всегда слушает одинаковую музыку.

Барри Фрай, тренируя «Бирмингем», не постеснялся сходить в туалет у каждого углового флажка на домашнем стадионе. Считается, что этим он оградил команду от всевозможных несчастий и проклятий.

Отличился и бывший наставник «Фиорентины» Бруно Песаола. Своих подопечных он всегда вдохновлял на матч определенной музыкой. Один раз случилось несчастье – диск с песней остался дома. Песаола, правда, все равно за ним вернулся.

Переехав в Англию, нападающий Фернандо Торрес всегда отправлялся на матчи «Ливерпуля» по одной дороге. Не стоит удивляться, что трансфер в «Челси» получился для испанца неудачным.

Эйдур Гудьонсен перед началом игры закрывается в туалете и несколько раз целует собственную футболку. Говорят, что на протяжении всей карьеры это всегда влияло на его результативность.

Голландец Йохан Кройфф плевался жвачками на половину поля своего соперника. Так и вырос Кройфф в легендарного футболиста, а его команды часто побеждали.

Голкипер Пепе Рейна, когда ехал на игру «Ливерпуля», всегда заправлял машину на одной заправке, а подъезжая к стадиону, никогда не менял парковочного места. Интересно, как испанский вратарь перенес традицию в Италию, перейдя в «Наполи».

Наставник «Челси» Гус Хиддинк уже давно не меняет галстук после победных матчей. Если же его клуб все-таки проигрывает, то на следующий матч голландский специалист появляется в новом одеянии.

Шапка Семина, ремень Карпина и другие вещи из гардероба российского футбола

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