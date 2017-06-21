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  • Мексика победила Новую Зеландию. Манолас близок к переезду в Питер. Дайджест событий дня

Мексика победила Новую Зеландию. Манолас близок к переезду в Питер. Дайджест событий дня

Переход Маноласа из «Ромы» в «Зенит» может быть совершен 22 июня

В Италии уверены в скором переходе защитника «Ромы» Константиноса Маноласа в «Зенит». Официально трансфер может быть оформлен 22 июня, утверждает FC Inter News. По ожиданиям, сумма сделки составит 30 миллионов евро. Зарплата игрока в России, по неофициальным данным, будет составлять 5 миллионов евро в год.

Доннарумма покинет «Милан» летом 2018 года в статусе свободного агента

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не сможет покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщается, итальянский клуб удержит голкипера до конца сезона-2017/18, по окончании которого 18-летний футболист получит статус свободного агента. В результате, Доннарумма покинет «Милан» бесплатно.

Отвалите от Доннаруммы. Почему вратарь «Милана» все делает правильно

Ребров возглавит клуб из Саудовской Аравии

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров достиг соглашения с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», сообщает Aleqt. В ближайшее время будет подписан контракт, который рассчитан на один сезон. Зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро. В случае успешного выступления клуба в чемпионате, соглашение может быть автоматически продлено еще на один сезон.

«Ювентус» расторг контракт с Дани Алвесом

Бразильский защитник Даниэль Алвес покидает «Ювентус». О расставании с игроком сообщил генеральный директор туринской команды Джузеппе Марротта. «Контракт с Алвесом расторгнут. Наш клуб желает ему всего наилучшего», – рассказал Марротта.

«Барселона» дает 44 миллиона за лучшего молодого игрока Бундеслиги

«Барселона» продолжает переговоры по футболисту «Боруссии» Усману Дембеле. Каталонцы готовы заплатить за француза 44 миллиона фунтов В прошедшем сезоне Бундеслиги Дембеле провел 32 матча, забив шесть голов и сделав 12 голевых передач.

Кубок конфедераций. Мексика одержала волевую победу над Новой Зеландией

В матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сборная Мексики обыграла Новую Зеландию.

Кубок конфедераций. Группа А. 2-й тур

Мексика – Новая Зеландия – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вуд, 42; 1:1 – Хименес, 54; 2:1 – Перальта, 72.

Мексика: Талавера, Араухо, Аланис (Эррера, 46, Морено, 68), Сальседо (Морено, 33), Рейес, Фабиан, Хименес, Акино, Дос Сантос, Дамм, Перальта.

Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Смит, Дюрант, Ингэм (Паттерсон, 82), Льюис (Тюилома, 58), Макглинчи, Рохас (Барбарузес, 73), Томас, Вуд.

Календарь Кубка конфедераций

Мексика Новая Зеландия Милан Барселона Ювентус Аль-Ахли Рома Зенит Алвес Дани Вуд Крис Манолас Костас Перальта Орибе Хименес Рауль Доннарумма Джанлуиджи Дембеле Усман Ребров Сергей
Комментарии (3)
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igormaddog
1498088886
Теперь край как нужна победа над Мексикой!!!
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bumer_moscow
1498100019
ура товарищи
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ГераХэвиЛОКО
1498102660
Вот и закончился КК для сборной россии
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