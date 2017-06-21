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    Отвалите от Доннаруммы. Почему вратарь «Милана» все делает правильно


    2.8
    Голосов: 12
    21.06.2017 11:00
    Главный молодой вратарь планеты отказался продлевать контракт с «Миланом» и теперь получает тонну оскорблений за предательство. Никита Щербаков защищает парня и напоминает о важном.

    Недавно вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, одна из главных молодых звезд планеты прямо сейчас, отказался от продления контракта с «Миланом». Эта история возмутила директора клуба Марко Фассоне. Функционер посчитал, что виноват в этом агент футболиста Мино Райола: «Он постоянно намекал, что хочет ухода Доннаруммы, а Джиджо говорил, что хочет играть в «Милане». Он говорил это, глядя мне в глаза. Абсолютно искренне. Но давление агента сделало свое дело».

    Спортивный директор «россонери» Массимилиано Мирабелли сообщил, что клуб предлагал 18-летнему вратарю новое соглашение на пять лет с зарплатой в пять миллионов евро за сезон, что значительно превышает оклад итальянца сейчас. Но главное не это − у Доннаруммы еще год контракта. Соответственно, новые китайские владельцы «Милана» могут вообще не продавать игрока. В связи с этим президент клуба Ли Йонхонг сказал: «Я потратил 800 миллионов евро на покупку «Милана», и от продажи Доннаруммы за 40 миллионов клуб богаче не станет. Он проведет весь год на трибунах».

    Огня добавил и бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки, который ранее восторгался игрой молодого итальянца: «Я хочу напомнить ему примеры тех, кто погнался за деньгами. Например, Кака и Шевченко, которые ушли из «Милана» в «Реал» и «Челси», чтобы потом об этом пожалеть».

    Публика разбилась на два лагеря. Одни считают, что клуб ведет правильную и агрессивную политику в отношении футболиста и что их Джиджо − предатель, которому важны лишь деньги. Другие же решили дождаться комментариев от голкипера или его агента.

    Райола заявил, что игроку и его семье угрожали, и это заставило серьезно задуматься итальянца о том, надо ли вообще общаться с клубом по новому контракту: «В переговорах с «Миланом» мы даже не добрались до обсуждения зарплаты и суммы отступных, потому что наше общение не зашло так далеко. Обычно подобные разговоры занимают 95 процентов времени. Джиджо был готов подписать новый контракт. Изначально в его голове не было никаких сомнений. Но нас вынудили прекратить переговоры».

    «Социальные сети убивают меня». Как мир травит Доннарумму

    Другой важный момент − агент сказал о том, что не вел переговоры ни с кем из других клубов, хотя Доннарумма привлек внимание европейских грандов еще в 14 лет. В итальянской прессе утверждают, что сейчас игрока хотят приобрести «ПСЖ», «Ювентус» и «Реал» (поговаривают, что «сливочные» готовы платить Джанлуиджи шесть миллионов евро за сезон).

    К Райоле можно относиться по-разному. По мировой прессе уже гуляет сопливая история о том, как Марек Гамшик отказался от услуг агента, когда тот пытался увезти его из «Наполи». Но, если хоть что-то из слов Мино в данной ситуации действительно правда, то эти истории между собой никак не связаны.

    Давайте честно: и агент, и футболист знали об интересе со стороны топ-клубов. О переходе Доннаруммы в «Реал» говорят уже больше полугода, так почему же этой информации удивляются только сейчас? Но вряд ли тут играет роль финансовый вопрос. Во-первых, «Милан» предложил Джанлуиджи действительно жирный контракт. Во-вторых, вряд ли остальные могли предложить голкиперу цифры намного выше.

    Когда болельщики говорят о продажности итальянца, то они почему-то забывают, что футболист собирается уехать не в Китай, а в европейский топ-клуб, к которым «Милан» на данный момент не относится примерно никак. В прошлом сезоне «россонери» заняли шестое место и еле попали в Лигу Европы. А клубная селекция пока не демонстрирует чудес – китайцы не делают стереотипных покупок под сотню миллионов. Так с чего же голкипер должен оставаться?

    Слова поддержки выразил и брат Доннарумы Антонио: «Джиджо с детства был фанатом «Милана», он всегда мечтал играть в майке этого клуба. Он всегда уважал эти цвета и вкладывал в них душу. Он плакал после каждого поражения. Джиджо − такой же фанат «Милана», как вы, и каждый, кто его оскорбляет – не фанат «Милана».

    Однако на днях на матче молодежных команд Италии и Дании болельщики вывесили за воротами Джанлуиджи баннер «Долларумма» и выкинули на поле сотни фальшивых купюр, тем самым подколов голкипера. Футболист на эту тему отшутился, но понятно, что он в недоумении, ведь игрок уходит даже не в стан принципиального соперника.

    Главный тренер итальянской молодежки Луиджи ди Бьяджо планировал уберечь Доннарумму от внешних проблем, но не получилось. После игры он скажет: «Джиджо не нервничал, сохранял спокойствие в трудной ситуации и выглядел так, словно ему 30 лет. Он был готов мириться с тем, что выходит за рамки футбола».

    Тотти всю жизнь поиграл в «Роме». Буффон давно предан «Ювентусу». Мальдини был синонимом к слову «Милан». Но это не значит, что Доннарумма обязан встать с ними в один ряд. Особенно когда хочется выигрывать трофеи, а не играть на полупустом «Сан-Сиро». Если твой родной коллектив не хочет расти и не делает тебя счастливым, то оставаться и тонуть вместе с ним − лицемерное мужество, которое не имеет ничего общего с реальной моралью. Выбирать карьеру и самореализовываться − это нормально.

    Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      kovalev1990 22 июня 2017, 14:19

      Меня в этой ситуации больше всего смущают слова президента...
      Если условные 40 миллионов его не сделают богаче, то он и так богнат. А раз он и так богат, то где качественные транферы?
      Если он не делает транферы потому, что уж много потратил на покупку клуба, то почему он не продаст Джиджи и не отобьет хотя бы часть потраченных денег?
      Я не на стороне Джиджи... Но директор ведет себя очень странно.
      Я желаю Милану добра, но пока действия директора мне очень напоминают действия Челино в моем любимом Лидсе. А такого я не хочу желать ни одному клубу в мире...

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 21 июня 2017, 19:41

      Статья от начала и до конца - бред сивой кобылы. Если говоришь, что предан клубу - значит и будь ему предан, а не вставай в позу. Если хочешь играть за более успешные сейчас клубы, то не чего давать клятвы верности. Аффтар не дружит с логикой и либо хейтер Милана, либо такой же, как и ДД продажный. И не важно, сколько и где ДД предлагают денег. Отвечай за свои слова - и не станешь объектом для ненависти.

      -3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 июня 2017, 16:33

      с таким агентом другого и не стоило ожидать. может в милане простят райолу с доннарумой, если жирный им ибру опять приведёт)

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 июня 2017, 15:32

      Вот то же самое я прокомментировал в другом посте про Доннарумму. И какая то недоделанная выпердосина попыталась меня оскорбить.... Я только посмеялся над этим УЩЕРБНЫМ "болелкой" .... Доннарумме удачи, настоящим болельщикам Милана простить и понять парня..

      -1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > rossonero666 22 июня 2017, 16:30

      последний ответ тебе - шлюха. )))) удачи на бляд..ком поприще)))

      0
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      Рейтинг: +14

      OlegSHW 21 июня 2017, 15:29

      Рыба ищет, где глубже...

      0
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      Рейтинг: +12

      WARTH VT 21 июня 2017, 11:26

      А перекиньте что будет с ним если он перейдёт в Интер?

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 июня 2017, 11:20

      талантливейший голкипер,но,кто сказал что он будет играть в основе,если уйдет в условный МЮ?с другой стороны,если не хочет играть за милан,нужно продать миллионов за 50,не известно,пойдет ли у него в другом клубе или нет

      0
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      Рейтинг: +17

      k0rt1z 21 июня 2017, 11:08

      Диктор, на мой взгляд, ерунду несешь! Ему предлагали 5-и летний контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год; а ты говоришь про то, что он за деньгами собрался. Я более, чем уверен что Реал или тот же МЮ, которым агент предлагал услуги Доннарумы, не стали бы платить такую сумму, тем более повышать ее до более высокой.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июня 2017, 11:03

      Считаю такой поступок предательством-как и у нас некоторые уходят за трофеями,а на самом деле лишь бы присосаться к денежному потоку газовой трубы ,это плохо предавать клуб который дал тебе путевку в жизнь и большой спорт.

      3
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 > Диктор 21 июня 2017, 12:12

      и сидеть до конца жизни с 1 кубком Италии в Милане ?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > forza Juve 1 21 июня 2017, 13:28

      Для кого то важна преданность клубу ,а не погоня за мнимыми трофеями

      2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Диктор 22 июня 2017, 05:20

      а для кого-то важны трофеи как главный индикатор успешности карьеры футболиста, а не мнимая преданность клубу

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