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    «Социальные сети убивают меня». Как мир травит Доннарумму


    4.6
    Голосов: 7
    19.06.2017 12:20
    Самый известный молодой вратарь планеты скандально уходит из родного «Милана». «Бомбардир» − о том, как Италия уничтожает его за это решение.

    Напомните, почему это важно?

    Его карьера была мечтой. В 16 дебютировал в Серии А, в 17 сыграл первый матч за сборную. С возрастными рекордами падали и финансовые: минимум раз в месяц появлялась информация об интересе богатых клубов Европы. При каждом удобном случае Джанлуиджи говорил о нежелании уходить, и этим усиливал статус надежды команды. Мало кто в 18 лет играл целый сезон в чемпионате без замен, и мало у кого в этом возрасте была столь насыщенная страница на Transfermarkt.

    И что случилось?

    В четверг итальянец сбил еще одну планку – стал самым молодым игроком в истории футбольной ненависти. «Мино Райола сказал, что Доннарумма не будет продлевать контракт с клубом. Это собственное и окончательное решение футболиста. Хотел бы напомнить, что 10 дней назад спортивный директор Массимилиано Мирабелли сделал ему предложение на значительно более высокую сумму, чем другие клубы, о которых пишут в газетах», – объявил гендиректор клуба Марко Фассоне.

    Занавес. «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ» сыплют предложениями, ведь до истечения контракта самого перспективного вратаря мира остался год. Люди, которые любят «Милан», плюются желчью с ножами в спинах.

    Все недовольны?

    В день публикации новости семья Доннаруммы подверглась атаке в соцсетях, где младшего сына называли в лучшем случае Иудой. Брат голкипера Антонио в своем инстаграме выступил с официальным обращением, сказав, что критики не имеют права называться болельщиками клуба.

    «Он сделал свой выбор. Эти частые заявления, что клубные цвета уже ничего не значат – правда. Я буду честен в своем видении ситуации. Когда человек покидает команду, в которой вырос – это скандал», – сказал Вальтер Дзенга, бывший вратарь «Интера». Бронзовый призер ЧМ-1990 передал общее настроение тех, кто далек от «россонери»: нам как бы все равно, и все же парень поступил неправильно. А вот бывшим игрокам клуба было не до этикета. Экс-голкипер «Милана» Себастьяно Росси пообещал выслать Доннарумме именной свитер с автографом, в котором оформил «сухую» серию продолжительностью в 929 минут. «Уверен, ты не сможешь повторить такое, играя за «Реал», – добавил пятикратный чемпион Италии.

    Вратарь сейчас находится в Польше, где проходит чемпионат Европы среди молодежных сборных. «Социальные сети убивают меня», – говорят, что эту фразу он произнес во время общения с партнерами. Уже во время первого матча турнира родные болельщики приготовили итальянцу сюрприз. Во время атаки сборной Дании (2:0) в обратную сторону его ворот с трибун летели фальшивые банкноты. Для итальянцев он теперь Долларумма.

    А дальше?

    «ПСЖ» хочет выиграть Доннарумму, подключив в сделку Лукаса Моуру. В «Реале» уже приготовили 6 миллионов в год, клубы АПЛ тоже вряд ли останутся в стороне. Спрос на главного живущего вратаря молодой категории высок, и этот скандал не должен ударить по его способностям. Теоретически он может даже продлить контракт, но пути назад все равно нет. Футбол слишком глобален, чтобы ценить только саму игру. Мы знаем Джиджи всего два сезона, и во всех этих матчах он был каверзно похож на Буффона. Но без характера чемпион мира-2006 не был бы фигурой, которую любит так много людей, ни разу не видевших его вживую. Образ Буффона – это жесты вроде решения остаться в «Ювентусе» после вылета в Серию B. Его младшая версия сделала противоположное и за эти пять дней из наследника превратилась в подделку.

    Покидая стадион после победы над датчанами, веселый Доннарумма спросил у журналистов про инцидент с купюрами на газоне: «Вы это видели? Всегда улыбайтесь». Тренер итальянской молодежки Луиджи Ди Бьяджо позже сказал, что его игрок достойно вышел из ситуации и в целом провел матч, как 30-летний. Но если поведение главного юниора страны расстраивает болельщиков, значит, до некоторых вещей он пока еще не дорос.

    Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 7
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    Комментарии12
    ...
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      Рейтинг: +12

      Ле­ван­довс­кий 23 июня 2017, 17:12

      Райола тупой загубит карьеру парню

      0
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      Рейтинг: +11

      Вестник_правды 21 июня 2017, 11:19

      Он 10 лет провел в системе Наполи.. какой он воспитанник Милана?

      0
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      Рейтинг: +9

      котыыыы 20 июня 2017, 08:05

      Приводят Буффона как пример патриотизма. Забывают про Парму

      2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 20 июня 2017, 05:33

      не понимаю в чем паника. Ну не продлиил контракт, он что на рабство подписывался? Он свободный человек, может выбирать свое развитие карьеры, а правильно он поступил с точки зрения своего проессионального роста - покажет только время. Возможно, он просто захотел сменить обстановку, поменять город/страну, думаю, тут не в деньгах вопрос. А гнобить игрока за его решение - некорректно, хватит уже грезить мечтами "одна жизнь - один клуб", это не норма, а крайне редкое исключение из правил, каждый живет так, как ему комфортно

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 июня 2017, 14:53

      После такого я бы выступил с заявлением, что очень много думал, хотел все-таки продлить контракт с Миланом, но поведение болельщиков окончательно заставило его покинуть команду.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > bset 19 июня 2017, 23:21

      ну ты тактик))))))

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 19 июня 2017, 13:39

      Тут вопросы надо задавать не Доннаруме, а Милану: как так получилось, что клуб,который ранее и сам юниор боготворил, теперь стал молодому киперу неинтересен...Мино Райола и деньги?...Но кто-то же ему посоветовал этого агента...А вспоминая связи Райолы с бывшим руководством Милана, возможно клуб сам себе подложил свинью...Да и потом, у вратаря контракт действует вплоть до конца следующего сезона,если не ошибаюсь...так и в чём проблема?...продадут в это трансферное окно - одна история, получат неплохую компенсацию...оставят в команде, вполне возможно игрок перезаключит контракт, если Милан по итогам следующего сезона выполнит свои задачи...а вот эта "шумиха" никак не поможет ни самому клубу, ни игроку

      4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 июня 2017, 13:33

      Всем ненавистникам этого парня: ОТВАЛИТЕ ОТ НЕГО!!!! За него все решает агент, который ищет выгоду в первую очередь для себя. Джиджи всего лишь для него товар, который надо выгодно продать, набив цену. Парень еще без мозгов, с возрастом все придет. А так называемые "болельщики", который ненавидят парня, просто отбросы и названием им "ущербные"...

      -2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > rossonero666 20 июня 2017, 03:22

      я же говорил что УЩЕРБНЫЙ!))) Иди дальше гусей еби, девочка.)))

      2
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > rossonero666 21 июня 2017, 00:51

      Мда, не тех болельщиков Дзюба назвал "сектой", совсем не тех... Признайте, что ваш Милан уже давно стал бледной тенью самого себя, а китайские инвесторы только добьют его, предлагая пустые деньги всем и вся. Ну, предложат они всем игрокам непомерные контракты, а дальше то что? Какие перспективы? Клуб просто выпадет из европейской системы, станет похож на бомжеградский зенит или, ещё хуже, на среднестатистический китайский футбольный клуб, где зарплаты игроков не соответствуют их игре. Конечно, оттуда лучше валить, а не добровольно давать себя приковывать золотой цепью к номеру в заявке.

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 19 июня 2017, 13:03

      Было бы куда уходить. «Реал» — это конец карьеры для него. Сначала посадят на лавку, ибо слишком молод, а через 2 года сплавят в какой-нибудь «Торино». Это стиль Переса, который скупает все, что блестит, думая лишь о прибылях, а не о клубе и футболистах.

      0
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 19 июня 2017, 12:47

      Железные нервы у ДжиДжи II. Респект ему, дизреспект китайским инвесторам.

      -1
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