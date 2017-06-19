«Социальные сети убивают меня». Как мир травит Доннарумму

Напомните, почему это важно?

Его карьера была мечтой. В 16 дебютировал в Серии А, в 17 сыграл первый матч за сборную. С возрастными рекордами падали и финансовые: минимум раз в месяц появлялась информация об интересе богатых клубов Европы. При каждом удобном случае Джанлуиджи говорил о нежелании уходить, и этим усиливал статус надежды команды. Мало кто в 18 лет играл целый сезон в чемпионате без замен, и мало у кого в этом возрасте была столь насыщенная страница на Transfermarkt.

И что случилось?

В четверг итальянец сбил еще одну планку – стал самым молодым игроком в истории футбольной ненависти. «Мино Райола сказал, что Доннарумма не будет продлевать контракт с клубом. Это собственное и окончательное решение футболиста. Хотел бы напомнить, что 10 дней назад спортивный директор Массимилиано Мирабелли сделал ему предложение на значительно более высокую сумму, чем другие клубы, о которых пишут в газетах», – объявил гендиректор клуба Марко Фассоне.

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Занавес. «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ» сыплют предложениями, ведь до истечения контракта самого перспективного вратаря мира остался год. Люди, которые любят «Милан», плюются желчью с ножами в спинах.

Все недовольны?

В день публикации новости семья Доннаруммы подверглась атаке в соцсетях, где младшего сына называли в лучшем случае Иудой. Брат голкипера Антонио в своем инстаграме выступил с официальным обращением, сказав, что критики не имеют права называться болельщиками клуба.

«Он сделал свой выбор. Эти частые заявления, что клубные цвета уже ничего не значат – правда. Я буду честен в своем видении ситуации. Когда человек покидает команду, в которой вырос – это скандал», – сказал Вальтер Дзенга, бывший вратарь «Интера». Бронзовый призер ЧМ-1990 передал общее настроение тех, кто далек от «россонери»: нам как бы все равно, и все же парень поступил неправильно. А вот бывшим игрокам клуба было не до этикета. Экс-голкипер «Милана» Себастьяно Росси пообещал выслать Доннарумме именной свитер с автографом, в котором оформил «сухую» серию продолжительностью в 929 минут. «Уверен, ты не сможешь повторить такое, играя за «Реал», – добавил пятикратный чемпион Италии.

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Вратарь сейчас находится в Польше, где проходит чемпионат Европы среди молодежных сборных. «Социальные сети убивают меня», – говорят, что эту фразу он произнес во время общения с партнерами. Уже во время первого матча турнира родные болельщики приготовили итальянцу сюрприз. Во время атаки сборной Дании (2:0) в обратную сторону его ворот с трибун летели фальшивые банкноты. Для итальянцев он теперь Долларумма.

А дальше?

«ПСЖ» хочет выиграть Доннарумму, подключив в сделку Лукаса Моуру. В «Реале» уже приготовили 6 миллионов в год, клубы АПЛ тоже вряд ли останутся в стороне. Спрос на главного живущего вратаря молодой категории высок, и этот скандал не должен ударить по его способностям. Теоретически он может даже продлить контракт, но пути назад все равно нет. Футбол слишком глобален, чтобы ценить только саму игру. Мы знаем Джиджи всего два сезона, и во всех этих матчах он был каверзно похож на Буффона. Но без характера чемпион мира-2006 не был бы фигурой, которую любит так много людей, ни разу не видевших его вживую. Образ Буффона – это жесты вроде решения остаться в «Ювентусе» после вылета в Серию B. Его младшая версия сделала противоположное и за эти пять дней из наследника превратилась в подделку.

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Покидая стадион после победы над датчанами, веселый Доннарумма спросил у журналистов про инцидент с купюрами на газоне: «Вы это видели? Всегда улыбайтесь». Тренер итальянской молодежки Луиджи Ди Бьяджо позже сказал, что его игрок достойно вышел из ситуации и в целом провел матч, как 30-летний. Но если поведение главного юниора страны расстраивает болельщиков, значит, до некоторых вещей он пока еще не дорос.

Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

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