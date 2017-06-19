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«Социальные сети убивают меня». Как мир травит Доннарумму

Напомните, почему это важно?

Его карьера была мечтой. В 16 дебютировал в Серии А, в 17 сыграл первый матч за сборную. С возрастными рекордами падали и финансовые: минимум раз в месяц появлялась информация об интересе богатых клубов Европы. При каждом удобном случае Джанлуиджи говорил о нежелании уходить, и этим усиливал статус надежды команды. Мало кто в 18 лет играл целый сезон в чемпионате без замен, и мало у кого в этом возрасте была столь насыщенная страница на Transfermarkt.

И что случилось?

В четверг итальянец сбил еще одну планку – стал самым молодым игроком в истории футбольной ненависти. «Мино Райола сказал, что Доннарумма не будет продлевать контракт с клубом. Это собственное и окончательное решение футболиста. Хотел бы напомнить, что 10 дней назад спортивный директор Массимилиано Мирабелли сделал ему предложение на значительно более высокую сумму, чем другие клубы, о которых пишут в газетах», – объявил гендиректор клуба Марко Фассоне.

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Занавес. «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ» сыплют предложениями, ведь до истечения контракта самого перспективного вратаря мира остался год. Люди, которые любят «Милан», плюются желчью с ножами в спинах.

Все недовольны?

В день публикации новости семья Доннаруммы подверглась атаке в соцсетях, где младшего сына называли в лучшем случае Иудой. Брат голкипера Антонио в своем инстаграме выступил с официальным обращением, сказав, что критики не имеют права называться болельщиками клуба.

«Он сделал свой выбор. Эти частые заявления, что клубные цвета уже ничего не значат – правда. Я буду честен в своем видении ситуации. Когда человек покидает команду, в которой вырос – это скандал», – сказал Вальтер Дзенга, бывший вратарь «Интера». Бронзовый призер ЧМ-1990 передал общее настроение тех, кто далек от «россонери»: нам как бы все равно, и все же парень поступил неправильно. А вот бывшим игрокам клуба было не до этикета. Экс-голкипер «Милана» Себастьяно Росси пообещал выслать Доннарумме именной свитер с автографом, в котором оформил «сухую» серию продолжительностью в 929 минут. «Уверен, ты не сможешь повторить такое, играя за «Реал», – добавил пятикратный чемпион Италии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вратарь сейчас находится в Польше, где проходит чемпионат Европы среди молодежных сборных. «Социальные сети убивают меня», – говорят, что эту фразу он произнес во время общения с партнерами. Уже во время первого матча турнира родные болельщики приготовили итальянцу сюрприз. Во время атаки сборной Дании (2:0) в обратную сторону его ворот с трибун летели фальшивые банкноты. Для итальянцев он теперь Долларумма.

А дальше?

«ПСЖ» хочет выиграть Доннарумму, подключив в сделку Лукаса Моуру. В «Реале» уже приготовили 6 миллионов в год, клубы АПЛ тоже вряд ли останутся в стороне. Спрос на главного живущего вратаря молодой категории высок, и этот скандал не должен ударить по его способностям. Теоретически он может даже продлить контракт, но пути назад все равно нет. Футбол слишком глобален, чтобы ценить только саму игру. Мы знаем Джиджи всего два сезона, и во всех этих матчах он был каверзно похож на Буффона. Но без характера чемпион мира-2006 не был бы фигурой, которую любит так много людей, ни разу не видевших его вживую. Образ Буффона – это жесты вроде решения остаться в «Ювентусе» после вылета в Серию B. Его младшая версия сделала противоположное и за эти пять дней из наследника превратилась в подделку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Покидая стадион после победы над датчанами, веселый Доннарумма спросил у журналистов про инцидент с купюрами на газоне: «Вы это видели? Всегда улыбайтесь». Тренер итальянской молодежки Луиджи Ди Бьяджо позже сказал, что его игрок достойно вышел из ситуации и в целом провел матч, как 30-летний. Но если поведение главного юниора страны расстраивает болельщиков, значит, до некоторых вещей он пока еще не дорос.

Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

[poll id=1302]

Италия. Серия А Италия Милан Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Файдаэн
1497865656
Железные нервы у ДжиДжи II. Респект ему, дизреспект китайским инвесторам.
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Freyk
1497866619
Было бы куда уходить. «Реал» — это конец карьеры для него. Сначала посадят на лавку, ибо слишком молод, а через 2 года сплавят в какой-нибудь «Торино». Это стиль Переса, который скупает все, что блестит, думая лишь о прибылях, а не о клубе и футболистах.
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Superviser77
1497868408
Всем ненавистникам этого парня: ОТВАЛИТЕ ОТ НЕГО!!!! За него все решает агент, который ищет выгоду в первую очередь для себя. Джиджи всего лишь для него товар, который надо выгодно продать, набив цену. Парень еще без мозгов, с возрастом все придет. А так называемые "болельщики", который ненавидят парня, просто отбросы и названием им "ущербные"...
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ProstoPolzovatel
1497868784
Тут вопросы надо задавать не Доннаруме, а Милану: как так получилось, что клуб,который ранее и сам юниор боготворил, теперь стал молодому киперу неинтересен...Мино Райола и деньги?...Но кто-то же ему посоветовал этого агента...А вспоминая связи Райолы с бывшим руководством Милана, возможно клуб сам себе подложил свинью...Да и потом, у вратаря контракт действует вплоть до конца следующего сезона,если не ошибаюсь...так и в чём проблема?...продадут в это трансферное окно - одна история, получат неплохую компенсацию...оставят в команде, вполне возможно игрок перезаключит контракт, если Милан по итогам следующего сезона выполнит свои задачи...а вот эта "шумиха" никак не поможет ни самому клубу, ни игроку
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bset
1497873227
После такого я бы выступил с заявлением, что очень много думал, хотел все-таки продлить контракт с Миланом, но поведение болельщиков окончательно заставило его покинуть команду.
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Petrak86
1497926005
не понимаю в чем паника. Ну не продлиил контракт, он что на рабство подписывался? Он свободный человек, может выбирать свое развитие карьеры, а правильно он поступил с точки зрения своего проессионального роста - покажет только время. Возможно, он просто захотел сменить обстановку, поменять город/страну, думаю, тут не в деньгах вопрос. А гнобить игрока за его решение - некорректно, хватит уже грезить мечтами "одна жизнь - один клуб", это не норма, а крайне редкое исключение из правил, каждый живет так, как ему комфортно
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котыыыы
1497935111
Приводят Буффона как пример патриотизма. Забывают про Парму
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Вестник_правды
1498033161
Он 10 лет провел в системе Наполи.. какой он воспитанник Милана?
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Ле­ван­довс­кий
1498227157
Райола тупой загубит карьеру парню
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