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    Доннарумма сказал партнерам по сборной, что социальные сети убивают его

    В четверг «Бомбардир» писал о том, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не будет продлевать контракт с клубом. Решение спровоцировало критику в адрес 18-летнего итальянца. В частности, его брат Антонио рассказал о том, что болельщики регулярно оскорбляют семью.

    Согласно TheMilanBible, в лагере национальной сборной Италии Доннарумма рассказал партнерам о травле в социальных сетях. «Они убивают меня», – сказал футболист.

    В минувшем сезоне вратарь принял участие в 41-м матче «россонери». Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

    Ранее сообщалось о том, что «Реал» предложил Доннарумме годовую зарплату размером в 6 миллионов.

    Источник: Twitter

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    17.06.2017 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 17 июня 2017, 21:10

      Так ему и надо!!! Пример Андрея Шевченко когда он ушёл из Милана в Челси ради денег предав фанатов Милана, в итоге он потом сдулся как футболит, стал мало играть и выигрывать титулы, но Шева хоть поиграл, добился чего-то лет наверно до 28, а этот в 18 лет грозит хуже судьба......

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 20:33

      Технично Райола перевел стрелки на социальные сети ?! ((((((((

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 17 июня 2017, 19:13

      А он своим решением убил фанатов Милана
      А что он ожидал? не понимаю....

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