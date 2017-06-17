Доннарумма сказал партнерам по сборной, что социальные сети убивают его

В четверг «Бомбардир» писал о том, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не будет продлевать контракт с клубом. Решение спровоцировало критику в адрес 18-летнего итальянца. В частности, его брат Антонио рассказал о том, что болельщики регулярно оскорбляют семью.

Согласно TheMilanBible, в лагере национальной сборной Италии Доннарумма рассказал партнерам о травле в социальных сетях. «Они убивают меня», – сказал футболист.

В минувшем сезоне вратарь принял участие в 41-м матче «россонери». Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» предложил Доннарумме годовую зарплату размером в 6 миллионов.