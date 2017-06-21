Отвалите от Доннаруммы. Почему вратарь «Милана» все делает правильно

Недавно вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, одна из главных молодых звезд планеты прямо сейчас, отказался от продления контракта с «Миланом». Эта история возмутила директора клуба Марко Фассоне. Функционер посчитал, что виноват в этом агент футболиста Мино Райола: «Он постоянно намекал, что хочет ухода Доннаруммы, а Джиджо говорил, что хочет играть в «Милане». Он говорил это, глядя мне в глаза. Абсолютно искренне. Но давление агента сделало свое дело».

Спортивный директор «россонери» Массимилиано Мирабелли сообщил, что клуб предлагал 18-летнему вратарю новое соглашение на пять лет с зарплатой в пять миллионов евро за сезон, что значительно превышает оклад итальянца сейчас. Но главное не это − у Доннаруммы еще год контракта. Соответственно, новые китайские владельцы «Милана» могут вообще не продавать игрока. В связи с этим президент клуба Ли Йонхонг сказал: «Я потратил 800 миллионов евро на покупку «Милана», и от продажи Доннаруммы за 40 миллионов клуб богаче не станет. Он проведет весь год на трибунах».

Огня добавил и бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки, который ранее восторгался игрой молодого итальянца: «Я хочу напомнить ему примеры тех, кто погнался за деньгами. Например, Кака и Шевченко, которые ушли из «Милана» в «Реал» и «Челси», чтобы потом об этом пожалеть».

Публика разбилась на два лагеря. Одни считают, что клуб ведет правильную и агрессивную политику в отношении футболиста и что их Джиджо − предатель, которому важны лишь деньги. Другие же решили дождаться комментариев от голкипера или его агента.

Райола заявил, что игроку и его семье угрожали, и это заставило серьезно задуматься итальянца о том, надо ли вообще общаться с клубом по новому контракту: «В переговорах с «Миланом» мы даже не добрались до обсуждения зарплаты и суммы отступных, потому что наше общение не зашло так далеко. Обычно подобные разговоры занимают 95 процентов времени. Джиджо был готов подписать новый контракт. Изначально в его голове не было никаких сомнений. Но нас вынудили прекратить переговоры».

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Другой важный момент − агент сказал о том, что не вел переговоры ни с кем из других клубов, хотя Доннарумма привлек внимание европейских грандов еще в 14 лет. В итальянской прессе утверждают, что сейчас игрока хотят приобрести «ПСЖ», «Ювентус» и «Реал» (поговаривают, что «сливочные» готовы платить Джанлуиджи шесть миллионов евро за сезон).

К Райоле можно относиться по-разному. По мировой прессе уже гуляет сопливая история о том, как Марек Гамшик отказался от услуг агента, когда тот пытался увезти его из «Наполи». Но, если хоть что-то из слов Мино в данной ситуации действительно правда, то эти истории между собой никак не связаны.

Давайте честно: и агент, и футболист знали об интересе со стороны топ-клубов. О переходе Доннаруммы в «Реал» говорят уже больше полугода, так почему же этой информации удивляются только сейчас? Но вряд ли тут играет роль финансовый вопрос. Во-первых, «Милан» предложил Джанлуиджи действительно жирный контракт. Во-вторых, вряд ли остальные могли предложить голкиперу цифры намного выше.

Когда болельщики говорят о продажности итальянца, то они почему-то забывают, что футболист собирается уехать не в Китай, а в европейский топ-клуб, к которым «Милан» на данный момент не относится примерно никак. В прошлом сезоне «россонери» заняли шестое место и еле попали в Лигу Европы. А клубная селекция пока не демонстрирует чудес – китайцы не делают стереотипных покупок под сотню миллионов. Так с чего же голкипер должен оставаться?

Слова поддержки выразил и брат Доннарумы Антонио: «Джиджо с детства был фанатом «Милана», он всегда мечтал играть в майке этого клуба. Он всегда уважал эти цвета и вкладывал в них душу. Он плакал после каждого поражения. Джиджо − такой же фанат «Милана», как вы, и каждый, кто его оскорбляет – не фанат «Милана».

Однако на днях на матче молодежных команд Италии и Дании болельщики вывесили за воротами Джанлуиджи баннер «Долларумма» и выкинули на поле сотни фальшивых купюр, тем самым подколов голкипера. Футболист на эту тему отшутился, но понятно, что он в недоумении, ведь игрок уходит даже не в стан принципиального соперника.

Главный тренер итальянской молодежки Луиджи ди Бьяджо планировал уберечь Доннарумму от внешних проблем, но не получилось. После игры он скажет: «Джиджо не нервничал, сохранял спокойствие в трудной ситуации и выглядел так, словно ему 30 лет. Он был готов мириться с тем, что выходит за рамки футбола».

Тотти всю жизнь поиграл в «Роме». Буффон давно предан «Ювентусу». Мальдини был синонимом к слову «Милан». Но это не значит, что Доннарумма обязан встать с ними в один ряд. Особенно когда хочется выигрывать трофеи, а не играть на полупустом «Сан-Сиро». Если твой родной коллектив не хочет расти и не делает тебя счастливым, то оставаться и тонуть вместе с ним − лицемерное мужество, которое не имеет ничего общего с реальной моралью. Выбирать карьеру и самореализовываться − это нормально.

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