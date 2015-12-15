Лига чемпионов: кто попадет в четвертьфинал?

Впереди нас ждет несколько интригующих противостояний, но как будет выглядеть восьмерка лучших клубов Европы в этом сезоне? Попробуем разобраться в превью матчей 1/8 финала.

"ПСЖ" – "Челси"

В последних двух встречах на стадии плей-офф между этими командами один раз триумф праздновали лондонцы, в другом рандеву – парижане. Пожалуй, это самая сложная пара для прогнозирования. Конечно, если отталкиваться от результатов "Челси" в Англии, то "ПСЖ" – записной фаворит. Напомним, весной 2015-го, несмотря на удаление Ибры на "Стэмфорд Бридж", дальше прошла команда Блана благодаря голу капитана Тиаго Силвы в концовке матча, но лишь благодаря правилу гола на выезде.

Прогноз: на этот раз игра тоже будет равной, но в четвертьфинал пройдет "ПСЖ"

"Арсенал" – "Барселона"

Огромное количество усилий на групповом этапе, и ты получаешь в соперники одну из лучших команд в истории футбола? Обычная история для "канониров", если речь заходит о плей-офф Лиги чемпионов. Соломинка, за которую мог бы зацепиться Венгер – "Барса" будет защищать титул, а в Лиге чемпионов в ее нынешнем формате это еще никому не удавалось. Однако Месси и компания вряд ли чувствуют на себя давление статистики, истории или чего-то другого.

Прогноз: "Арсенал" снова вылетит в 1/8 финала

"Динамо" Киев – "Манчестер Сити"

Многие болельщики "горожан" уже мечтают о четвертьфинале – жеребьевка кажется им легкой. Однако стоит напомнить, что в 2011 визит в украинскую столицу был для клуба очень неудачным. Шевченко забил, "Сити" проиграл 2:0 при ужасном морозе и вылетел из тогда еще Кубка УЕФА, несмотря на победу в домашней встрече. С тех пор многое изменилось, но товарищ Шевченко Сергей Ребров имеет под началом очень боеспособную команду, которая может принести англичанам немало проблем.

Прогноз: "Манчестер Сити" пройдет дальше с большим трудом

"Гент" – "Вольфсбург"

Телеканалы явно не будут выстраиваться в очередь, чтобы показать это противостояние, но игры бельгийцев с немцами от этого не перестанут быть интересными. Обе команды впервые оказываются на этой стадии турнира и очень хотели бы пройти дальше. Чемпионы Бельгии обошли в группе "Лион" и "Валенсию". "Гент" – солидная команда, несмотря на отсутствие звездных игроков, а "Вольфсбург", который тратит очень немало, вроде бы научился жить без Кевина де Брюйне, который летом уехал в "Манчестер Сити".

Прогноз: "Вольфсбург" попадет в 1/4

"Рома" – "Реал"

Помните времена, когда "Реал" никак не мог преодолеть эту стадию? Шесть лет подряд "королевский клуб" останавливался в 1/8 финала. У болельщиков "Ромы" явно неплохие воспоминания сохранились о том, как это произошло в 2008 году. Тогда две победы со счетом 2:1 вывели команду нашего старого знакомого Лучано Спалетти в четвертьфинал. Однако повторения этого подвига ждать не стоит. Прорехи в защите (на групповой стадии в одном из матчей "Рома" запустила аж шесть мячей от "Барселоны") намекают на то, что шансов у римлян немного. Впрочем, последние матчи "Реала" не позволяют говорить о доминировании над соперниками, но к февралю ситуация наверняка изменится.

Прогноз: "Реал" легко расправится с соперником

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"Ювентус" – "Бавария"

Немецкие команды исторически не очень здорово играют против итальянцев, и эта встреча старых соперников выглядит как самое интересное противостояние этого раунда плей-офф. Прошлогодние финалисты из Турина после слабого старта сезона привели себя в порядок, но по-прежнему нередко ошибаются – так было и в групповой стадии. Гвардиола очень хочет выиграть этот титул для "Баварии" – особенно учитывая то, что это может быть его последний шанс, если верить слухам о переезде тренера в Англию.

Прогноз: "Бавария" выиграет по сумме двух матчей, но лишь с небольшим преимуществом

ПСВ – "Атлетико"

Когда-то ПСВ был завсегдатаем стадии плей-офф. На этот раз в группе они обошли "Манчестер Юнайтед". Но шансы на то, что чемпионы Голландии пройдут дальше, очень невелики. "Атлетико" вернулся в чемпионскую гонку в Испании, одержав пять побед подряд. На стороне парней Диего Симеоне – немалое преимущество в классе.

Прогноз: "Атлетико" пройдет дальше с большим запасом

"Бенфика" – "Зенит"

Команды встречались на той же стадии в 2012 году, и "Бенфика" прошла дальше с общим счетом 4-3, несмотря на поражение в Санкт-Петербурге. Примерно такой же по напряженности будет схватка команд и в этот раз, пускай "Зенит" Виллаш-Боаша был очень убедительным на групповой стадии. Вторая игра пройдет на берегах Невы, что наверняка сыграет на руку питерцам, хотя длинный зимний перерыв в российской Премьер-лиге может негативно сказаться на их состоянии.

Прогноз: "Зенит" впервые попадет в четвертьфинал Лиги чемпионов

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По материал guardian.co.uk