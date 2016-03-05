«Шахтер» и «Динамо» должны играть в чемпионате Польши». Что происходит с украинским футболом. Репортаж из Киева

До матча «Динамо» и «Манчестер Сити» не меньше 12 часов, когда возле стадиона «Олимпийский» начала бурлить жизнь. Число желающих заработать растет. Спекулянты пытаются загнать билеты по удвоенной цене, торговцы атрибутикой раскладывают товар с символикой «Динамо», риэлторы предлагают жилье приезжим болельщикам. Киев встретил англичан типичной британской погодой. Стало дождливо и мрачно.

Подсуетились букмекеры. Недалеко от касс стадиона припарковался синий фургон, оснащенный всем необходимым для приема ставок: линия с коэффициентами, компьютеры, мониторы для трансляций.

Пять минут спустя возле машины собирается очередь из двух десятков человек. Чуть позже к стадиону подтягиваются коллекционеры, и на парапетах появляются футбольные вымпела, программки, значки. «Я собираю все, что связано с киевским «Динамо». У меня одних только значков с эмблемой «динамовцев» около 18-ти тысяч!», – хвастается Владимир. Пробежавшись по лоткам и не найдя ничего нового, Владимир решает взять в подарок другу сборник маленьких календарей с украинскими политическими и партийными лидерам. Всего 40 разных политиков, а вот календарей почему-то 41. Оказалось, что в пачке поместились две Юлии Тимошенко. «Она и тут хочет выделиться!», – посмеиваются коллекционеры.

Киевский Майдан сейчас – обычная площадь с налетом политизированности. Группа людей в красно-белых футболках собирает подписи в поддержку какого-то социального движения. Студенты предлагают вступить в новое политическое формирование. Много волонтеров просят пожертвовать деньги украинской армии. Больше всего на Майдане торговцев сувенирами. Поток туристов упал, поэтому большой футбол для них – крайне прибыльный день. Англичан приехало несколько сотен, и они смели с прилавков все, что лежало, оформив многим недельную выручку.

Больше всех продавцов удивил Джон. 35-летний болельщик «Сити» с лицом прожженого хулигана. Максимально тактично он купил футболку с изображением Валерия Лобановского. «Он для меня – просто образец идеального тренера, а за матчами киевского «Динамо» я слежу с детства», – объяснил Джон свою покупку. Перед матчем он отправился к памятнику легендарному тренеру «Динамо» и сборной СССР.

Там в этот день собирались многие. На игру «Динамо» ехали со всех частей Украины: Днепропетровск, Полтава, Кременчуг, Тернополь, Харьков, Черкассы. С шарфами «Динамо», «Днепра», «Ворсклы», «Метллиста» и флагами Украины. Англичане с удовольствием фотографировались с местными. Здесь же начинаются споры о злободневном. Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев как раз заканчивал свой переход из «Днепра» в «Кубань», что сделало его самой обсуждаемой футбольной персоной.

– А еще называл себя патриотом, уехать в Россию – значит предать нас всех, свою страну, – возмущается Богдан, молодой парень с флагом «Днепра».

– Что ему делать, если Колома (Игорь Коломойский – владелец «Днепра» – «Бомбардир») забил на клуб? Денег не платит, игроков распускает, – вступается за Селезнева Николай, мужчина средних лет в шарфе киевского «Динамо». – Ваш «Днепр» сейчас команда уровня «Александрии». А Селезнев – нападающий сборной.

– Мог бы в другой чемпионат перейти, у него кроме России других вариантов что ли не было? «Днепр» слабый, а «Кубань» чего, сильнее? Они вообще на вылет стоят, – продолжает Богдан.

– Кому он нужен, бревно! Или вы думаете, что он выбирал между «Севильей», «Боруссией» какой-нибудь и «Манчестер Сити»? Это не Коноплянка, не Мхитарян, не Туре. За бабками пошел, да. У таких людей, как Селезнев ни флага, ни Родины.

– Бабки бабками, но он на Евро-2016 мог поехать, – удивляется Богдан.

– Так забьет он сейчас голов десять, и поедет, его разве не вызовут? – удивляюсь уже я.

– Нет. Михаил Иванович [Фоменко] предателей в сборную не возьмет, – выражает общее мнение Богдан.

Достается и Анатолию Тимощуку, который до перехода в «Кайрат» играл за «Зенит»:

– Тимоха – главный предатель! Когда наши ребята в АТО кровь проливали, он красовался в футболке «Газпрома». Продался в путинский клуб, а еще называет себя украинцем.

В самом людном месте, возле одной из касс «Олимпийского», вспыхивает драка. Десяток молодых парней в хорошей физической форме вдруг налетают на троих мужчин и начинают их бить. Осознав, что сопротивление бесполезно, двоим удается спастись бегством. Третьему везет меньше. Его валят на асфальт и пинают. Несчастный весь в крови, но остановить агрессоров никто не решается. Прохожие только подогревают толпу. Чудом мужчина находит силы подняться и бежит, куда глаза глядят. «Хватит с него», – командует один из избивавших. Ребята охотно готовы разговаривать, своих действий не стыдятся. Им от 20 до 30 лет, одеты в спортивную одежду, кроссовки.

– Мы не беспределим, просто барыги обнаглели. Скупили все билеты в кассах и сейчас толкают их в три цены, – объясняет мотив тот, кто скомандовал не преследовать жертву. – Сейчас и так жить тяжко, а они бабки косят. Многие из-за спекулянтов не смогут прийти на матч. За три билета нужно переплачивать 900 гривен, это четверть зарплаты у многих. Клуб тоже от барыг страдает: один раз болельщики не придут, второй. Не могут люди платить за билет 2-3 цены. Если милиция не может или не хочет навести порядок, это будем делать мы.

Несколько минут спустя борцы с перекупщиками отлупили еще двоих спекулянтов. Отсутствие поблизости сотрудников МВД поощряло как незаконную торговлю, так и беззаконную борьбу с ней.

Разговоры перед игрой в основном сводятся к тому, что Украина переживает нелучшие времена: военный конфликт, обесценивание национальной валюты, кризис, рост цен на товары и услуги. Выход киевского «Динамо» в весеннюю часть Лиги Чемпионов – возможность отвлечься.

Праздник получился кратковременным, потому что Серхио Агуэро уже на 15-й минуте расстрелял Шовковского – 0:1. Счет мог быть крупным уже к середине первого тайма, но англичане забили дважды. У «Динамо» не получалось ничего. Виталий Буяльский в опорной зоне не мог конкурировать с Яя Туре, Дерлис Гонсалес постоянно утыкался в Венсана Компани, а Агуэро, Стерлинг и Силва показали Андрею Ярмоленко, какой уровень ему нужно держать, чтобы играть в Европе. К перерыву «Манчестер Сити» выигрывал уже в два мяча.

– Нет у нас футбола, его убили, – вздыхает украинский журналист Артем Франков. – Сильных команд скоро не останется: «Металлист» развалили, запорожскому «Металлургу» конец, «Днепр» еле дышит, «Черноморец» – банкрот. Скоро будут играть одни любительские клубы.

– У «Сити» почти каждую неделю матчи с классными командами: «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал», «Юнайтед», «Тоттенхэм», подтянулся «Лестер». «Динамо» с кем играть, когда только один соперник? Как повышать уровень? «Динамо» и «Шахтер» должны играть в чемпионате Польши, а нашу лигу пусть разыгрывают остальные полупрофессиональные клубы, – подытожил корреспондент одной из региональных газет.

Во втором тайме «Динамо» разыгралось, и Буяльский все-таки заставил Джо Харта вытащить мяч из ворот. «Олимпийский» взорвался эмоциями. Не сдержался даже президент Украины Петр Порошенко. Диктор по стадиону объявил, что глава государства присутствует на матче, на что трибуны ответили продолжительным свистом. Почувствовав превосходство, «Динамо» рвануло на чужие ворота, но слишком хорош был Харт. На финиш матча сил уже не осталось, и Туре оформил де-факто вылет киевлян из Лиги чемпионов.

***

На следующий день возле «Олимпийского» пустынно и безлюдно. Нет ни торговцев шарфами, ни коллекционеров, ни толпы людей, никто не предлагает билет. Только букмекерская контора на колесах стоит на своем прежнем месте и выплачивает выигрыши тем, кто прошлым вечером не ошибся в прогнозе.

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