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    «Манчестер Сити» разобрался с киевским «Динамо» - в двух видео


    0
    Голосов: 0
    25.02.2016 01:00
    Киевское «Динамо» провалило первый тайм, прибавило во втором, однако так и не смогло добиться приемлемого результата в матче с «Манчестер Сити». «Бомбардир» предлагает посмотреть как это было.

    Второй гол "Сити"

    В первом тайме "Динамо" откровенно поплыло, потому "Манчестер Сити" творил на половине поля гостей что хотел. Тотальное преимущество англичан воплотилось в два забитых в первой сорокапятиминутке мяча. Второй вышел образцово показательным - в каждом эпизоде футболисты "горожан" были на шаг впереди.

    Туре забивает третий мяч

    Во втором тайме киевляне прибавили и даже отыграли один мяч. Однако на весь матч подопечных Сергея Реброва не хватило - в концовке встречи Яя Туре красивым ударом из-за пределов штрафной установил окончательный счет.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: zimbio
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 25 февраля 2016, 09:11

      24 февраля 1943 в Киеве были расстреляны футболисты, выигравшие у нацисткой команды. 24 февраля 2016 года, по традиции, расстреляны игроки Мансити.... Низкий им поклон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 25 февраля 2016, 09:00

      Так и должно было быть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 25 февраля 2016, 01:45

      Люди мира, на минуту встаньте!
      Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон –
      Это раздается в Бухенвальде
      Колокольный звон, колокольный звон.
      Это возродилась и окрепла
      В медном гуле праведная кровь.
      Это жертвы ожили из пепла
      И восстали вновь, и восстали вновь!
      И восстали,
      И восстали,
      И восстали вновь!

      Сотни тысяч заживо сожженных
      Строятся, строятся в шеренги к ряду ряд.
      Интернациональные колонны
      С нами говорят, с нами говорят.
      Слышите громовые раскаты?
      Это не гроза, не ураган -
      Это, вихрем атомным объятый,
      Стонет океан, Тихий океан.
      Это стонет,
      Это стонет
      Тихий океан!

      Люди мира, на минуту встаньте!
      Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон –
      Это раздается в Бухенвальде
      Колокольный звон, колокольный звон.
      Звон плывет, плывет над всей землею,
      И гудит взволнованно эфир:
      Люди мира, будьте зорче втрое,
      Берегите мир, берегите мир!
      Берегите,
      Берегите,
      Берегите мир!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      CSKA №1 25 февраля 2016, 01:15

      Слабые одолели слабых!Ничего интерресного...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > CSKA №1 25 февраля 2016, 01:48

      Это с какого перепуга проНАТОвский клуб, который украл название у, некогда легендарного, ЦСКА, стал №1?

      -1
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