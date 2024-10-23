⚡ Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Баварию» (4:1) благодаря хет-трику Рафиньи

«Барселона» нанесла болезненное поражение «Баварии» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Каталонцы дома разгромили соперника со счетом 4:1. Рафинья оформил хет-трик, по голу забили Роберт Левандовски и Гарри Кейн.

У «Барсы» теперь 6 очков в ЛЧ, благодаря чему команда поднялась на 9-е место в таблице.

«Бавария» с 3 баллами в 3 турах опустилась на 20-ю строчку.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур

Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 4:1 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рафинья, 1; 1:1 – Кейн, 18; 2:1 – Левандовски, 36; 3:1 – Рафинья, 45; 4:1 – Рафинья, 56.

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