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    • Головин объяснил, почему его не было в стартовом составе «Монако» на матч ЛЧ

    Головин объяснил, почему его не было в стартовом составе «Монако» на матч ЛЧ

    Капитан «Монако» Александр Головин рассказал, почему в игре Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» он появился на поле только после перерыва.

    • Монегаски разгромили соперника со счетом 5:1.
    • У российского полузащитника нет голевых действий в 9 матчах этого сезона.

    «Счет говорит сам за себя. Игра нам давалась, многое получалось в атаке. Были и хорошие подходы, и острые моменты. Заслуженно одержали крупную победу.

    Почему много голов было забито именно во втором тайме и связано ли это с моим появлением на поле? Честно говоря, не думал об этом. Вряд ли это главная причина того, что большую часть голов мы забили после перерыва, хотя понятно, что у меня была задача и обострять, и создавать моменты.

    В принципе это получилось: помимо забитых мячей был еще отменный гол – мое попадание в штангу. В общем, думаю, мы порадовали болельщиков.

    Почему начал игру в запасе? Обычная ротация. У нас сейчас много матчей, важные игры и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.

    В прошлом туре был тяжелый матч против «Лилля», который мы заканчивали в меньшинстве, сейчас предстоит дерби с «Ниццей», поэтому игровое время получают максимальное количество футболистов», – объяснил Головин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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