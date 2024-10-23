Головин объяснил, почему его не было в стартовом составе «Монако» на матч ЛЧ

Капитан «Монако» Александр Головин рассказал, почему в игре Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» он появился на поле только после перерыва.

Монегаски разгромили соперника со счетом 5:1.

У российского полузащитника нет голевых действий в 9 матчах этого сезона.

«Счет говорит сам за себя. Игра нам давалась, многое получалось в атаке. Были и хорошие подходы, и острые моменты. Заслуженно одержали крупную победу.

Почему много голов было забито именно во втором тайме и связано ли это с моим появлением на поле? Честно говоря, не думал об этом. Вряд ли это главная причина того, что большую часть голов мы забили после перерыва, хотя понятно, что у меня была задача и обострять, и создавать моменты.

В принципе это получилось: помимо забитых мячей был еще отменный гол – мое попадание в штангу. В общем, думаю, мы порадовали болельщиков.

Почему начал игру в запасе? Обычная ротация. У нас сейчас много матчей, важные игры и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.

В прошлом туре был тяжелый матч против «Лилля», который мы заканчивали в меньшинстве, сейчас предстоит дерби с «Ниццей», поэтому игровое время получают максимальное количество футболистов», – объяснил Головин.