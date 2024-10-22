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    • Лига чемпионов. «Монако» с Головиным разгромил «Црвену Звезду» (5:1), «Милан» победил «Брюгге» (3:1)

    Лига чемпионов. «Монако» с Головиным разгромил «Црвену Звезду» (5:1), «Милан» победил «Брюгге» (3:1)

    Стартовал третий тур общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

    «Монако» и «Милан» одержали домашние победы.

    Команда Александра Головина крупно выиграла у «Црвены Звезды» – 5:1. Российский полузащитник вышел на замену сразу после перерыва, но голевыми действиями не отличился.

    Итальянцы, играя в большинстве концовку первого и весь второй тайм, справились с «Брюгге» – 3:1. В активе Теяни Рейндерса дубль.

    «Монако» набрал 7 очков в 3 турах ЛЧ и вышел в лидеры общей таблицы. У «Милана» первые 3 балла и промежуточное 18-е место. «Брюгге» идет на 24-й строчке, «Црвена Звезда» – на 36-й.

    Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур

    Монако (Франция) – Црвена Звезда (Сербия) – 5:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Минамино, 20; 1:1 – Ндиайе (с пенальти), 27; 2:1 – Эмболо, 45+4; 3:1 – Синго, 54; 4:1 – Минамино, 70; 5:1 – Аклиуш, 90+6.

    Милан (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пулишич, 34; 1:1 – Саббе, 51; 2:1 – Рейндерс, 61; 3:1 – Рейндерс, 71.

    Удаление: нет – Онидика, 40.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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