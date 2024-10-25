Фомин: «Верю, что сыграю в Лиге чемпионов в составе «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оценил свои шансы сыграть в еврокубках за российский клуб.

– Вам 27 лет, как думаете, сыграете в еврокубках за российский клуб?

– Не хочется смотреть с плохой стороны. Верю, что сыграю в Лиге чемпионов в составе «Динамо». Допускаю, конечно, что это и не произойдет, но больше верю, что сыграю. Футбол – это спорт, надеюсь, здравые люди вернут Россию в европейский футбол.