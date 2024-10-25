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    • Фомин: «Верю, что сыграю в Лиге чемпионов в составе «Динамо»

    Фомин: «Верю, что сыграю в Лиге чемпионов в составе «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оценил свои шансы сыграть в еврокубках за российский клуб.

    – Вам 27 лет, как думаете, сыграете в еврокубках за российский клуб?

    – Не хочется смотреть с плохой стороны. Верю, что сыграю в Лиге чемпионов в составе «Динамо». Допускаю, конечно, что это и не произойдет, но больше верю, что сыграю. Футбол – это спорт, надеюсь, здравые люди вернут Россию в европейский футбол.

    • Ранее Фомин продлил контракт с «Динамо» до лета 2029 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • «Динамо» единственный раз играло в Лиге чемпионов в сезоне-2009/10, но вылетело в 3-м квалификационном раунде, проиграв «Селтику» по сумме двух матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1729848480
    ... всё может быть. Может быть скоро, а может не скоро. А может и не быть. А, в общем, всё может быть, чего и быть не может...
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    The only one
    1729849537
    надежда умирает последней, вера остаётся всегда...
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    ilich55
    1729849894
    "это и не произойдет, но больше верю, что сыграю" конечно сыграешь, в домино...........
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    FRZZ
    1729853059
    А мы не верим.
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