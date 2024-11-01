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    Стало известно, какие матчи решат судьбу тренера «Милана»

    У главного тренера «Милана» Паулу Фонсеки есть три матча на улучшение результатов команды. По данным calciomercato, у специалиста нет сильной поддержки со стороны руководства «россонери». Будущее португальца во многом зависит от трех матчей, которые пройдут до ноябрьской международной паузы – с «Монцей», «Реалом» и «Кальяри».

    Сообщается, что «Милан» уже рассматривает варианты с Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри, Игором Тудором и Эдином Терзичем, при этом ни один из них не является кандидатом номер один на пост главного тренера.

    • «Россонери» занимают в Серии А 8-е место с 14 очками после 9 матчей.
    • В Лиге чемпионов «Милан» идет 25-м после трех туров с 3 очками.

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    Источник: calciomercato

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    01.11.2024 10:11
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    Комментарии (4)
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    Oleg-Gazza
    1730453575
    С таким составом даже Романцев бы за выживание бился бы!))))))))))))
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    zigbert
    1730468545
    Даже с Пиоли Милан выступал лучше.
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