Стало известно, какие матчи решат судьбу тренера «Милана»

У главного тренера «Милана» Паулу Фонсеки есть три матча на улучшение результатов команды. По данным calciomercato, у специалиста нет сильной поддержки со стороны руководства «россонери». Будущее португальца во многом зависит от трех матчей, которые пройдут до ноябрьской международной паузы – с «Монцей», «Реалом» и «Кальяри».

Сообщается, что «Милан» уже рассматривает варианты с Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри, Игором Тудором и Эдином Терзичем, при этом ни один из них не является кандидатом номер один на пост главного тренера.