Журавель объяснил, чем новый формат ЛЧ лучше предыдущего

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель выделил положительный момент в новом формате Лиги чемпионов.

Вместо группового этапа учрежден общий этап из 36 клубов. Команды проводят 8 матчей с разными соперниками.

«Новый формат ЛЧ мне нравится хотя бы тем, что топы не понимают, как и когда в нeм раздолбайничать. Раньше три матча дома выиграл, в гостях где-то повалял дурака, что-то зацепил и вышел из группы – очень легко простроить стратегию раздолбайства.

Теперь хрен знает, в чeм стратегия. соперники не повторяются, матчей больше, таблица длиннее. Очень надеюсь, что эта неразбериха казнит всяких высокомерных стратегов», – написал Журавель.