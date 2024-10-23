Журавель объяснил, чем новый формат ЛЧ лучше предыдущего

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель выделил положительный момент в новом формате Лиги чемпионов.
- Вместо группового этапа учрежден общий этап из 36 клубов. Команды проводят 8 матчей с разными соперниками.
«Новый формат ЛЧ мне нравится хотя бы тем, что топы не понимают, как и когда в нeм раздолбайничать. Раньше три матча дома выиграл, в гостях где-то повалял дурака, что-то зацепил и вышел из группы – очень легко простроить стратегию раздолбайства.
Теперь хрен знает, в чeм стратегия. соперники не повторяются, матчей больше, таблица длиннее. Очень надеюсь, что эта неразбериха казнит всяких высокомерных стратегов», – написал Журавель.
- В таблице лидирует «Астон Вилла».
- На последнем месте с 0 очков и разницей мячей -10 идет «Слован».