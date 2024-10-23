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    Журавель объяснил, чем новый формат ЛЧ лучше предыдущего

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель выделил положительный момент в новом формате Лиги чемпионов.

    • Вместо группового этапа учрежден общий этап из 36 клубов. Команды проводят 8 матчей с разными соперниками.

    «Новый формат ЛЧ мне нравится хотя бы тем, что топы не понимают, как и когда в нeм раздолбайничать. Раньше три матча дома выиграл, в гостях где-то повалял дурака, что-то зацепил и вышел из группы – очень легко простроить стратегию раздолбайства.

    Теперь хрен знает, в чeм стратегия. соперники не повторяются, матчей больше, таблица длиннее. Очень надеюсь, что эта неразбериха казнит всяких высокомерных стратегов», – написал Журавель.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Комментарии (5)
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    7:1
    1729674176
    "топы не понимают" ну конечно. они ж там все тупые, один ты умный.
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    baggio80
    1729681971
    Да правильно Карпин сказал не хрена вы не разбираетесь футболе так какого рожена вы туда лезете комментаторы ваше дело комментировать а не нести ерунды
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    subbotaspartak
    1729684108
    Любой формат ЛЧ отвратителен.... без наших
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    k611
    1729684348
    Старый формат был прост и понятен, а сейчас без бутылки не разберешься...
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