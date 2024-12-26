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    • Кушанашвили – о Николиче: «Что-то с ним случилось, когда его отымели арабы»

    Кушанашвили – о Николиче: «Что-то с ним случилось, когда его отымели арабы»

    Шоумен и деятель медиафутбола Отар Кушанашвили недоволен работой Марко Николича на посту главного тренера ЦСКА.

    • Серб летом сменил Владимира Федотова.
    • Армейцы набрали 31 очко в 18 турах РПЛ и занимают 6-е место в таблице лиги.

    – Ты фанат ЦСКА? Как тебе команда в этом сезоне?

    – Да, все меньше и меньше, но да, я фанат ЦСКА. Я хочу поблагодарить клуб за моральную поддержку во время этой мерзкой болезни [рак кишечника]. Тем не менее я должен сказать, что меня до смерти утомили приглашенные люди, которые говорят: «После зимних сборов будет другая команда».

    Приглашение Николича было огромной стратегической ошибкой. Это не тот Николич, который влюбил нас в себя в «Локомотиве». Что-то с ним случилось, когда его отымели арабы.

    Мне сразу было понятно, что команда не знает, что делать на поле. Не знаю, как на это смотрят Юран, Шалимов или Писарев, но даже мне было понятно.

    Что Гинер сделает с тренером зимой? Даст неустойку. Да я бы [на месте тренера] *** [нафиг] послал все контракты и поехал бы в Кутаиси с такими огромными деньгами.

    ЦСКА, команда, которая побеждала испанских грандов и выиграла все титулы на земле, не знает, что делает на поле. За исключением двоих – Акинфеева не считаю, это Ленин в Мавзолее – это Обляков и узбек Аббосбек Файзуллаев, которого нам послали небеса.

    Узбек тянет русскую команду в одиночку в каждом матче. А если бы он не приехал к вам после матчей сборных? Нет ни системы, ни стройности.

    Николич – не тренер для ЦСКА. Из ЦСКА он будет уходить так же, как уйдет из сборной Казахстана Черчесов, а Моуринью – из «Фенербахче». Расстанутся, говоря друг о друге гадости.

    Марко будет говорить, что его недопоняли: «Мне не дали еще 17 лет, я бы видоизменил команду».

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Комментарии (4)
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    Тинез Розоп
    1735217024
    Арабский скакун быстрее нашей Орловской???…
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    shahor
    1735217999
    Какая же жесть и глупость.Особливо в контексте "что Гинер сделает...",когда оный уже давно ничего в клубе не решает.А причём здесь Писарев или Юран?И т.д и т.п.Действие наркоза у Кушанашвили оставило побочные явления...
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    Skull_Boy
    1735218588
    Как ни странно, но рациональное зерно есть и Аббос реально в одиночку тащит конезавод
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