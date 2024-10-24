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    Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. В матче 3-го тура общего этапа с дортмундской «Боруссией» (5:2) он оформил хет-трик.

    На звание лучшего также претендовали вингер «Барселоны» Рафинья Диас (хет-трик в матче с «Баварией»), полузащитник «Монако» Такуми Минамино (дубль и передача в игре с «Црвеной Звездой») и хавбек «Милана» Теяни Рейндерс (дубль во встрече с «Брюгге»).

    Ранее игроками недели в Лиге чемпионов признавались Флориан Вирц из «Байера» (первая неделя) и Карим Адейеми из «Боруссии Д» (вторая неделя).

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Комментарии (1)
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    JIEGEHDA
    1729784599
    Оказывается три гола в ворота Дортмунда серьезнее чем три гола в ворота Баварии . А если смотреть в таблицу то вообще паника
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