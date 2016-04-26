Динамо Киев — чемпион Украины!

Досрочно завоевали второе кряду чемпионство.

На чемпионский матч Сергей Ребров выставил абсолютно прогнозируемый состав: именно тот, что мы предрекали в превью к игре. Из особенно интересных моментов отмечаем, что сезон Динамо заканчивает с треугольником Рыбалка — Велозу — Сидорчук. Виталий Буяльский после сильного старта 2016 года выпал из основы, а Велозу, наконец, перестал филонить на поле: теперь уже вариант с новым контрактом для португальца не выглядит такой фантастикой, как два месяца назад.

Одна из главных интриг матча — атмосфера на стадионе — не подкачала. Чуть больше 30 тысяч — показатель вполне достойный. Особенно, если учесть, что о чемпионском статусе матча стало известно только сутки назад, когда Шахтер в Одессе допустил осечку.

Посреди недели поползли разговоры о том, какие премиальные светят Ворсклы от второй команды чемпионата за отобранные очки на Олимпийском. Неизвестно, остались ли договоренность (если они были, конечно) в силе после того, как шансы Шахтера превратились в исключительно математические. Тем не менее, Ворскла вышла на игру предельно сконцентрированной и с точки зрения боевитости, самоотдачи провела очень достойный матч.

К сожалению, Василий Сачко не мог рассчитывать на двух ключевых исполнителей линии атаки: Хлебаса и Громова. Первый не мог играть против клуба-обладателя прав на него. Второй оказался неготов на сто процентов из-за повреждения. Громов выйдет на поле после перерыва, в середине второго тайма, но ничем особенным кроме одного неплохого перевода мяча не запомнится.

Динамо начало матч без лишней разведки, очень активно и инициативно. Напряжение у ворот Непогодова держалось постоянное, Ворскла думала только лишь о том, как бы поскорей выбить мяч в сторону Шиндера: Антон, кстати, несмотря на то, что был одинок впереди, цеплялся за мяч неплохо. Особая активность у Динамо исходила от флангов. Антунеш большинство времени проводил у чужих ворот, играл с большой страстью и активностью. Справа разрывал Пердуту Ярмоленко, проводивший, возможно, последний матч на Олимпийском в динамовской футболке.

Единственный и победный гол процентов на 80 организовал Ярмоленко. Своего оппонента Андрей один в один просто уничтожил, Пердуту Дитятьев не подстраховал (тоже был легко обыгран), а Мораес удачно открылся под пас-наброс. Жуниор забивает недостаточно часто, но ценность его голов — крайне высока. Именно Мораес приносил трудные победы: в первом круге над Черноморцем, месяц назад — над Зарей.

В эпизоде с голом травмировался Пердута, на его место перешел Симинин, а на левый фланг защиты — Сапай. Первое, что сделал Симинин на новом месте, — жестко встретил Ярмоленко. Во втором тайме Андрей пару раз обыгрывал Сергея, но с переводом Симинина направо эта зона стала более безопасной для Ворсклы.

Ключевой период матча — десятиминутка в начале второго тайма. Ворскла резко активизировалась, начала поддавливать соперника, неожиданно резво идти в атаку. Венец активности — отличный момент Ткачука, который не сумел попасть в угол метров с 17.

Динамо сумело успокоить игру, взять мяч под контроль и остудить Ворсклу. Полтавчане продолжили огрызаться, но уже не так нагло и резко. Единственный момент, который Ворскла соорудила в финальной четверти матча, упустил Громов. Динамо же уверенно довело игру до победы — пусть не феерической, но достаточной для того, чтоб оторваться от Шахтера на недосягаемую дистанцию и оформить 15-е чемпионство.

Football.ua

Динамо – Ворскла 1:0

Гол: Мораес, 36

Динамо: Шовковский — Данило Силва, Хачериди, Вида, Антунеш — Рыбалка — Ярмоленко, Сидорчук (Гармаш, 67), Велозу (Буяльский, 81), Гусев (Гонсалес, 67) — Мораес

Ворскла: Непогодов — Симинин, Дитятьев, Даллку, Пердута (Сапай, 40) — А. Ткачук, Скляр — Ребенок, Чеснаков, Бартулович (Громов, 62) — Шиндер

Предупреждения: Вида, Ярмоленко, Мораес — Шиндер, Дитятьев