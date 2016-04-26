Украина ФПЛ

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blackmanch
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26 апреля 2016
Динамо Киев — чемпион Украины!
Досрочно завоевали второе кряду чемпионство.
20
5
26 апреля 2016
ФФУ не выдала аттестаты Волыни, Металлисту и Говерле
Волынь, Металлист и Говерла не сыграют в элите в следующем сезоне в связи с финансовыми долгами.
8
7 апреля 2016
Днепр, Александрия в полуфинале кубка
В ответных поединках Днепр и Александрия обыгруют Сталь и Динамо
12
5
1
6 апреля 2016
Кубок Украины. Динамо — Александрия. Online
Кубок Украины. Динамо — Александрия. Online
6
5
6 апреля 2016
Кубок Украины. Заря уничтожает Волынь и выходит в полуфинал
Кубок Украины. Заря уничтожает Волынь (5 – 0) и выходит в полуфинал
21
5
2
6 апреля 2016
Украинские клубы могут остаться без ЛЧ
УЕФА может вдвое сократить число участников ЛЧ.
65
5
7
25 марта 2016
Минимальная победа сборной Украины над сборной Кипра
Товарищеский матч с национальной сборной Кипра в рамках подготовки к финальной части ЕВРО-2016 для сборной Украины.
15
5
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