Агент Реброва: «Только на собрании наркоманов могли сказать, что работа в ЦСКА помешает Сергею на Украине»

Шандор Варга, агент главного тренера венгерского «Ференцвароша» Сергея Реброва, отреагировал на информацию, что его клиент в конце 2020 года отказался возглавить ЦСКА по политическим причинам.

По данным «РБ-Спорт», украинский специалист опасается, что работа в России негативно повлияет на его карьеру на родине.

«Эта информация – полная ерунда. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное. Он сейчас третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у «Ференцвароша» такое было в последний раз почти 100 лет назад.

Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было. Со мной, во всяком случае, точно никто не связывался. А других посредников у него нет и не было последние 25 лет.

Кто вообще мог сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на родине? Пусть назовут этого человека. Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов. Тем более, у ЦСКА хороший тренер. Это самый стабильный клуб России за последние 20 лет, они и сейчас борются за чемпионство. Так что я только рад за них. Удачи ЦСКА и российскому футболу», – сказал Варга.