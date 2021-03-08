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  • Агент Реброва: «Только на собрании наркоманов могли сказать, что работа в ЦСКА помешает Сергею на Украине»

Агент Реброва: «Только на собрании наркоманов могли сказать, что работа в ЦСКА помешает Сергею на Украине»

8 марта 2021, 19:23
6

Шандор Варга, агент главного тренера венгерского «Ференцвароша» Сергея Реброва, отреагировал на информацию, что его клиент в конце 2020 года отказался возглавить ЦСКА по политическим причинам.

По данным «РБ-Спорт», украинский специалист опасается, что работа в России негативно повлияет на его карьеру на родине.

«Эта информация – полная ерунда. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное. Он сейчас третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у «Ференцвароша» такое было в последний раз почти 100 лет назад.

Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было. Со мной, во всяком случае, точно никто не связывался. А других посредников у него нет и не было последние 25 лет.

Кто вообще мог сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на родине? Пусть назовут этого человека. Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов. Тем более, у ЦСКА хороший тренер. Это самый стабильный клуб России за последние 20 лет, они и сейчас борются за чемпионство. Так что я только рад за них. Удачи ЦСКА и российскому футболу», – сказал Варга.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ференцварош Ребров Сергей
Комментарии (6)
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Октавиус
1615221624
странный агент какой-то. про Ракицкого слышал, который вылетел из сборной Украины сразу же после перехода в "Зенит"?
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GM
1615223452
Да плевать на этого Реброва и нечего байду разводить.
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GM
1615223501
Но, вообще-то, там не собрание наркоманов, а страна наркоманов.
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Валерий2705
1615234564
Завтра новость об увольнении Варги из-за давления на Реброва украинскими нациками, никого не удивит)
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Hektor 84
1615271845
Я тоже считаю что это бред. Как работа в России может ему чем то помешать на украине? Тем более что он не планирует возвращаться на Украину. И продолжает работать в Венгрии.
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