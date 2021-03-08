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    Агент Реброва: «Только на собрании наркоманов могли сказать, что работа в ЦСКА помешает Сергею на Украине»

    Шандор Варга, агент главного тренера венгерского «Ференцвароша» Сергея Реброва, отреагировал на информацию, что его клиент в конце 2020 года отказался возглавить ЦСКА по политическим причинам.

    По данным «РБ-Спорт», украинский специалист опасается, что работа в России негативно повлияет на его карьеру на родине.

    «Эта информация – полная ерунда. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное. Он сейчас третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у «Ференцвароша» такое было в последний раз почти 100 лет назад.

    Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было. Со мной, во всяком случае, точно никто не связывался. А других посредников у него нет и не было последние 25 лет.

    Кто вообще мог сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на родине? Пусть назовут этого человека. Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов. Тем более, у ЦСКА хороший тренер. Это самый стабильный клуб России за последние 20 лет, они и сейчас борются за чемпионство. Так что я только рад за них. Удачи ЦСКА и российскому футболу», – сказал Варга.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6419

      Alekxei Z. 24 минуты назад

      Мне кажется именно политические причины мешают Реброву работать в России. Ну явно человек перерос Ференцварош.
      Жаль , но это факт.

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      Рейтинг: +1197

      GM 32 минуты назад

      Но, вообще-то, там не собрание наркоманов, а страна наркоманов.

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      Рейтинг: +1197

      GM 33 минуты назад

      Да плевать на этого Реброва и нечего байду разводить.

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      Рейтинг: +199

      Октавиус 1 час назад

      странный агент какой-то. про Ракицкого слышал, который вылетел из сборной Украины сразу же после перехода в "Зенит"?

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      Рейтинг: +4547

      Cleaner 1 час назад

      В том, что "работа в ЦСКА помешает Сергею на Украине" уверены все жители России и 99 процентов жителей Украины.

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