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    «РБ-Спорт»: Ребров в конце 2020 года отказался возглавить ЦСКА по политическим причинам

    Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров мог сменить Виктора Гончаренко в ЦСКА.

    По информации «РБ-Спорт», московский клуб проявлял интерес к 46-летнему специалисту в конце 2020 года, однако до конкретных переговоров дело не дошло.

    Украинец через посредников дал понять, что не поедет работать в Россию из-за взаимоотношений между странами. Он опасается, что это негативно повлияет на его карьеру на родине.

    • Ребров возглавляет «Ференцварош» с августа 2018 года.
    • С командой он дважды выигрывал чемпионат Венгрии.
    • Гончаренко тренирует ЦСКА до сих пор. Его контракт с клубом истекает летом.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1822

      evgevg13 59 секунд назад

      ну и ладно...

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