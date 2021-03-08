«РБ-Спорт»: Ребров в конце 2020 года отказался возглавить ЦСКА по политическим причинам

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров мог сменить Виктора Гончаренко в ЦСКА.

По информации «РБ-Спорт», московский клуб проявлял интерес к 46-летнему специалисту в конце 2020 года, однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Украинец через посредников дал понять, что не поедет работать в Россию из-за взаимоотношений между странами. Он опасается, что это негативно повлияет на его карьеру на родине.