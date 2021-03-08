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  • «РБ-Спорт»: Ребров в конце 2020 года отказался возглавить ЦСКА по политическим причинам

«РБ-Спорт»: Ребров в конце 2020 года отказался возглавить ЦСКА по политическим причинам

8 марта 2021, 07:48
9

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров мог сменить Виктора Гончаренко в ЦСКА.

По информации «РБ-Спорт», московский клуб проявлял интерес к 46-летнему специалисту в конце 2020 года, однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Украинец через посредников дал понять, что не поедет работать в Россию из-за взаимоотношений между странами. Он опасается, что это негативно повлияет на его карьеру на родине.

  • Ребров возглавляет «Ференцварош» с августа 2018 года.
  • С командой он дважды выигрывал чемпионат Венгрии.
  • Гончаренко тренирует ЦСКА до сих пор. Его контракт с клубом истекает летом.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ференцварош Гончаренко Виктор Ребров Сергей
Комментарии (9)
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evgevg13
1615181775
ну и ладно...
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filosof sparty
1615183111
Бредятиной попахивает! За какие такие заслуги его хотели позвать!?)
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ААМ
1615183351
И слава богу.
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омск55
1615186189
А жаль он точно лучше гончаренко
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Давид59
1615189227
Лично я не вижу сложных отношений между странами. Имеет место неприязнь к руководству России со стороны украинцев. К россиянам у них нормальное о ношение. Ребров просто заботится о своей карьере. То, что происходит в Украине по отношению футболу России резко не поддерживаю.
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GM
1615194659
Очередной звиздеж из серии "Мы Месси интересовались"
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derrik2000
1615195107
За украинским футболом не слежу и поэтому не знаю, как себя проявил Ребров в качестве ГТ. Читал, что где бы он не тренировал, всегда был успешен. В конце концов, каждый сам решает, что, как и где ему делать и несёт ответственность за сделанное... Жаль, конечно, что не пришёл тренировать в Россию, но что есть, то есть. Верю, что отношения между Россией и Украиной в скором времени наладятся - всё таки один народ! - и Ребров ещё покажет себя у нас как тренер.
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yarik1_78
1615195997
А зачем нам этот салоед?Утка.
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