«РБ-Спорт»: Ребров в конце 2020 года отказался возглавить ЦСКА по политическим причинам

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров мог сменить Виктора Гончаренко в ЦСКА.
По информации «РБ-Спорт», московский клуб проявлял интерес к 46-летнему специалисту в конце 2020 года, однако до конкретных переговоров дело не дошло.
Украинец через посредников дал понять, что не поедет работать в Россию из-за взаимоотношений между странами. Он опасается, что это негативно повлияет на его карьеру на родине.
- Ребров возглавляет «Ференцварош» с августа 2018 года.
- С командой он дважды выигрывал чемпионат Венгрии.
- Гончаренко тренирует ЦСКА до сих пор. Его контракт с клубом истекает летом.
Источник: «РБ-Спорт»