Ребров: «Ювентус» – это не только Роналду. У них есть и другие большие игроки»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Когда мы играем на таком уровне, это нормально – быть немного напуганным, но мы должны видеть в этом прекрасную возможность представлять Венгрию и заставить наших болельщиков гордиться.

«Ювентус» — это не только Роналду. У них есть и другие большие игроки, такие как Мората и Дибала. Мы не можем сосредоточиться только на одном футболисте, но мы можем сделать все возможное, чтобы остановить их», – сказал Ребров.