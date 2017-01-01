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    Ребров: «Ювентус» – это не только Роналду. У них есть и другие большие игроки»

    Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    «Когда мы играем на таком уровне, это нормально – быть немного напуганным, но мы должны видеть в этом прекрасную возможность представлять Венгрию и заставить наших болельщиков гордиться.

    «Ювентус» — это не только Роналду. У них есть и другие большие игроки, такие как Мората и Дибала. Мы не можем сосредоточиться только на одном футболисте, но мы можем сделать все возможное, чтобы остановить их», – сказал Ребров.

    • «Ференцварош» сыграет с «Ювентусом» в Турине сегодня, 24 ноября.
    • «Ференцварош» – последний в группе с одним очком. «Ювентус» второй с шестью очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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