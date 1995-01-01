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    Sport.ua: Ребров возглавит сборную Украины

    Новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров, утверждает Sport.ua.

    По информации источника, стороны заключат двухлетний контракт с опцией продления еще на один год.

    Презентация 47-летнего специалиста запланирована на ближайший понедельник.

    • Ребров всего два месяца назад возглавил «Аль-Айн».
    • Сборную Украины 1 августа покинул Андрей Шевченко.
    • На Евро-2020 команда дошла до 1/4 финала.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.ua

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +591

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Всегда после Шеву, что в плане игры так и в тренерском плане.

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