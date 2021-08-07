Sport.ua: Ребров возглавит сборную Украины

Новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров, утверждает Sport.ua.
По информации источника, стороны заключат двухлетний контракт с опцией продления еще на один год.
Презентация 47-летнего специалиста запланирована на ближайший понедельник.
- Ребров всего два месяца назад возглавил «Аль-Айн».
- Сборную Украины 1 августа покинул Андрей Шевченко.
- На Евро-2020 команда дошла до 1/4 финала.
Источник: Sport.ua
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