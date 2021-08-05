Metaratings: Ребров – единственный кандидат на пост главного тренера сборной Украины

Украинская ассоциация футбола рассматривает только одного кандидата на пост главного тренера национальной сборной.
По информации Metaratings, главный претендент на должность – Сергей Ребров, который два месяца назад возглавил «Аль-Айн».
В контракте специалиста с клубом из ОАЭ есть пункт, что он может уйти в сборную Украины без выплаты неустойки.
- 1 августа пост тренера национальной команды покинул Андрей Шевченко.
- Стороны не сумели договориться о продлении контракта.
- На Евро-2020 украинцы дошли до 1/4 финала.
Источник: Metaratings