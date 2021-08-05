Metaratings: Ребров – единственный кандидат на пост главного тренера сборной Украины

Украинская ассоциация футбола рассматривает только одного кандидата на пост главного тренера национальной сборной.

По информации Metaratings, главный претендент на должность – Сергей Ребров, который два месяца назад возглавил «Аль-Айн».

В контракте специалиста с клубом из ОАЭ есть пункт, что он может уйти в сборную Украины без выплаты неустойки.