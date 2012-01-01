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    Metaratings: Ребров – единственный кандидат на пост главного тренера сборной Украины

    Украинская ассоциация футбола рассматривает только одного кандидата на пост главного тренера национальной сборной.

    По информации Metaratings, главный претендент на должность – Сергей Ребров, который два месяца назад возглавил «Аль-Айн».

    В контракте специалиста с клубом из ОАЭ есть пункт, что он может уйти в сборную Украины без выплаты неустойки.

    • 1 августа пост тренера национальной команды покинул Андрей Шевченко.
    • Стороны не сумели договориться о продлении контракта.
    • На Евро-2020 украинцы дошли до 1/4 финала.

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    Источник: Metaratings

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