Тренер сборной Украины прокомментировал вылет с Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями в связи с вылетом команды с чемпионата Европы.

«Я считаю, что, к сожалению, мы не попали в плей-офф из-за первого матча [с Румынией], который мы проиграли. Только потому, что после 0:1, 0:2 мы, к сожалению, не очнулись.

Я благодарен игрокам за то, как они реагировали, как они сыграли со Словакией. И сегодня, думаю, все видели, что мы пытались выиграть эту игру, создавать моменты.

Было достаточно моментов, но мы играли против одной из топовых сборных, и это было очень тяжело. К сожалению, мы их не использовали. Сегодня никаких претензий к игрокам нет», – сказал Ребров.