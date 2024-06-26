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Тренер сборной Украины прокомментировал вылет с Евро-2024

26 июня 2024, 22:39
14

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями в связи с вылетом команды с чемпионата Европы.

«Я считаю, что, к сожалению, мы не попали в плей-офф из-за первого матча [с Румынией], который мы проиграли. Только потому, что после 0:1, 0:2 мы, к сожалению, не очнулись.

Я благодарен игрокам за то, как они реагировали, как они сыграли со Словакией. И сегодня, думаю, все видели, что мы пытались выиграть эту игру, создавать моменты.

Было достаточно моментов, но мы играли против одной из топовых сборных, и это было очень тяжело. К сожалению, мы их не использовали. Сегодня никаких претензий к игрокам нет», – сказал Ребров.

  • В группе E Румыния, Словакия, Бельгия и Украина набрали по 4 очка.
  • Украинцы вылетели с Евро-2024, уступив соперникам по дополнительным показателям.

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Источник: Sports.ru
Чемпионат Европы Украина Ребров Сергей
Комментарии (14)
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AL51
1719431370
Очень хорошо, только их там и не хватало. Всех на фронт.
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russkiisergei
1719432199
ПУТИН!!! ПУТИН!!! ПУТИН!!! наверное эта кричалка болельщиков Румынии их сломила!!!! ахахахах!!!! Вперёд ногами укроп!!! Ибо нечего про Русских всякую хрень говорить!!!
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FCSpartakM
1719435573
Украина ни 1 матч не наиграла на победу. Со Словакией повезло со вторым голом, что вратарь растерялся. Удивительно, как иметь состав в топ-10 по стоимости и не выйти из такой легкой группы.
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JIEGEHDA
1719435694
На самом деле. Зная уровень всех поставил бы Украину вторую после Бельгии . Но судя по игре Бельгия вообще могла даже занять 4 место. Так что группа была реально проходимая . Бельгия сейчас максимально слабая за последние лет так 10-12. Что очень плохо. Французы накажут
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Вомбат
1719437504
Нет, Ребров. Нынешняя Бельгия не топовая сборная. И в 1:8 финала она вылетит. Это 100%.
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Никита-Дмитриев-google
1719522824
Они наверно думали, что "дружественная Европа" перед ними расступится Меня вообще игра топовых команд на этом евро не радует. Автоголы в помощь.
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