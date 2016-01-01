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    Луческу: «Речь о противостоянии «Ференцварош» – «Динамо», а не о моем с Ребровым»

    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошом». Венгерский клуб тренирует бывший игрок и тренер киевлян Сергей Ребров.

    «Здесь не может идти речь о соперничестве двух тренеров, завтра будет моя 140-я игра в Лиге чемпионов, в этом турнире я провел очень много матчей. Речь о противостоянии «Ференцварош» – «Динамо», а не о моем с Ребровым.

    Хочу сказать в целом о команде «Ференцварош», что она очень выросла за последнее время. Руководство правильно потратило деньги, взяли хороших, профессиональных игроков из разных стран и клубов, тем самым создав очень боеспособный коллектив.

    В составе «Ференцвароша» не так много венгерских игроков, а, в основном, иностранцы очень хорошего уровня и с большим опытом», – сказал Луческу на предматчевой пресс-конференции.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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