Луческу: «Речь о противостоянии «Ференцварош» – «Динамо», а не о моем с Ребровым»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошом». Венгерский клуб тренирует бывший игрок и тренер киевлян Сергей Ребров.

«Здесь не может идти речь о соперничестве двух тренеров, завтра будет моя 140-я игра в Лиге чемпионов, в этом турнире я провел очень много матчей. Речь о противостоянии «Ференцварош» – «Динамо», а не о моем с Ребровым.

Хочу сказать в целом о команде «Ференцварош», что она очень выросла за последнее время. Руководство правильно потратило деньги, взяли хороших, профессиональных игроков из разных стран и клубов, тем самым создав очень боеспособный коллектив.

В составе «Ференцвароша» не так много венгерских игроков, а, в основном, иностранцы очень хорошего уровня и с большим опытом», – сказал Луческу на предматчевой пресс-конференции.