Суркис: «Ребров не возглавил сборную Украины, потому что его не отпустили арабы»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, почему главный тренер «Аль-Айна» (ОАЭ) Сергей Ребров не возглавил сборную Украины в прошлом году. Его не отпустили.

«Реброва заслуженно хотели пригласить в сборную Украины. У него был действующий контракт, арабы не отпустили. Это нормально», – сказал Суркис.

Вместо Реброва сборную Украины принял Александр Петраков .

. Ребров тренирует «Аль-Айн» с прошлого года.

Он дважды выиграл УПЛ, будучи тренером «Динамо».

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