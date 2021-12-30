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    Суркис: «Ребров не возглавил сборную Украины, потому что его не отпустили арабы»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, почему главный тренер «Аль-Айна» (ОАЭ) Сергей Ребров не возглавил сборную Украины в прошлом году. Его не отпустили.

    «Реброва заслуженно хотели пригласить в сборную Украины. У него был действующий контракт, арабы не отпустили. Это нормально», – сказал Суркис.

    • Вместо Реброва сборную Украины принял Александр Петраков.
    • Ребров тренирует «Аль-Айн» с прошлого года.
    • Он дважды выиграл УПЛ, будучи тренером «Динамо».

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    Источник: ютуб-канал «Бомбардир»

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