Лига чемпионов. «Динамо» К, «Ференцварош» Реброва, «Олимпиакос» вышли в групповой этап

Без неожиданностей. ДК правда как-то уж сверхуверенно вынес бельгийцев.
Украинское «Динамо» впервые за четыре года сыграет в группе Лиги чемпионов. В раунде плей-офф команда Мирчи Луческу с разгромом прошла «Гент».
В группу вышел и венгерский «Ференцварош» под руководством украинца Сергея Реброва, а также греческий «Олимпиакос».
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи
Динамо (Украина) – Гент (Бельгия) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Буяльский, 9; 2:0 – Де Пена, 36 (с пенальти); 3:0 – Родригес, 49 (с пенальти).
Первый матч: 2:1.
Омония (Кипр) – Олимпиакос (Греция) – 0:0
Первый матч: 0:2.
Ференцварош (Венгрия) – Мольде (Норвегия) – 0:0
Первый матч: 3:3.