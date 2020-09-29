Лига чемпионов. «Динамо» К, «Ференцварош» Реброва, «Олимпиакос» вышли в групповой этап

Украинское «Динамо» впервые за четыре года сыграет в группе Лиги чемпионов. В раунде плей-офф команда Мирчи Луческу с разгромом прошла «Гент».

В группу вышел и венгерский «Ференцварош» под руководством украинца Сергея Реброва, а также греческий «Олимпиакос».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи

Динамо (Украина) – Гент (Бельгия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Буяльский, 9; 2:0 – Де Пена, 36 (с пенальти); 3:0 – Родригес, 49 (с пенальти).

Первый матч: 2:1.

Омония (Кипр) – Олимпиакос (Греция) – 0:0

Первый матч: 0:2.

Ференцварош (Венгрия) – Мольде (Норвегия) – 0:0

Первый матч: 3:3.

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