Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Лига чемпионов. «Динамо» К, «Ференцварош» Реброва, «Олимпиакос» вышли в групповой этап

    Украинское «Динамо» впервые за четыре года сыграет в группе Лиги чемпионов. В раунде плей-офф команда Мирчи Луческу с разгромом прошла «Гент».

    В группу вышел и венгерский «Ференцварош» под руководством украинца Сергея Реброва, а также греческий «Олимпиакос».

    Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи

    Динамо (Украина) – Гент (Бельгия) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Буяльский, 9; 2:0 – Де Пена, 36 (с пенальти); 3:0 – Родригес, 49 (с пенальти).

    Первый матч: 2:1.

    Омония (Кипр) – Олимпиакос (Греция) – 0:0

    Первый матч: 0:2.

    Ференцварош (Венгрия) – Мольде (Норвегия) – 0:0

    Первый матч: 3:3.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2020 23:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10585

      Cules2013 55 минут назад

      Без неожиданностей. ДК правда как-то уж сверхуверенно вынес бельгийцев.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79419
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru