Тренер сборной Украины объяснил крупное поражение от Румынии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги проигранного матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии.

«Думаю, что для всех это стало неожиданностью. Это Евро, и если мы хотим чего-то достичь здесь, каждый игрок должен показывать максимум.

К сожалению, сегодня этого не было, но это первая игра. Будем более серьезно и тщательно готовиться к следующей.

Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты. Перед игрой говорил футболистам, что мы должны показать дух украинцев», – сказал Ребров.