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    • Тренер сборной Украины объяснил крупное поражение от Румынии

    Тренер сборной Украины объяснил крупное поражение от Румынии

    Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги проигранного матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии.

    «Думаю, что для всех это стало неожиданностью. Это Евро, и если мы хотим чего-то достичь здесь, каждый игрок должен показывать максимум.

    К сожалению, сегодня этого не было, но это первая игра. Будем более серьезно и тщательно готовиться к следующей.

    Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты. Перед игрой говорил футболистам, что мы должны показать дух украинцев», – сказал Ребров.

    • Украинцы разгромно проиграли со счетом 0:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    qwertyйцукен
    1718642905
    Вам перед пацанами из ВСУ не стыдно ? Они там агрессивно гасят захватчиков затрехдневных. Давайте дело делайте.
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    кaстрюлька
    1718643137
    После такого унижения встали всей шоблой на учёт в ТЦК и ждут повесток
    Ответить
    kanaev
    1718643384
    Думали и здесь будут за уши тянуть? Да хрен там! Позорники!
    Ответить
    Бригадный
    1718643444
    А чего й то румыны не стали сливать матч бандеровским упырям? Как то уже в тренде, что упырям сдают матчи всякие европчеги.
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